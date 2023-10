Conner Rousseau na zijn verhoor: ‘Ik ben een beetje geschrokken van mezelf’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau gaf op een persconferentie toelichting bij het meest besproken incident van de voorbije week.

‘In mijn buurt leeft al heel lang een frustratie over overlast, zwerfvuil en intimidatie. Ik ben hier op een bepaald moment met een aantal agenten in een dronken bui aan de praat geraakt. Daarbij heb ik de frustratie van veel mensen in de buurt op een foute manier geuit. En ook al was het zattemansklap en grappend, ik ben een beetje geschrokken van mezelf en het was fout. Daarvoor wil ik me heel duidelijk oprecht excuseren.’ Dat zei Vooruit-voorzitter Conner Rousseau tijdens een persconferentie in café ’t Hemelrijk in Sint-Niklaas, de plaats van het incident.

De precieze uitspraken van die bewuste dronken nacht wil hij niet herhalen. ‘Dat zijn zaken die ik nooit in een nuchtere toestand zou zeggen, dus ik ga die hier ook niet in een nuchtere toestand herhalen.’

Zatte zever

Maar Rousseau gaf wel aan, zonder letterlijk te citeren, dat hij de politie heeft aangespoord om hun wapenstok te gebruiken tegen mensen uit de Romagemeenschap, om op die manier respect bij hen af te dwingen. ‘Ik keur die uitspraak af, ook al was ze zat en was het grappend’, aldus de voorzitter. ‘Het is duidelijk op de beelden te zien dat het zatte zever was. Maar ik neem afstand van die quote omdat het mijlenver af staat van wie ik ben.’

Dat hij iets zou gezegd hebben over ‘bruine mensen’ kan hij zich naar eigen zeggen niet herinneren. Het zou ook niet op de beelden van de bodycams te zien zijn. Rousseau zou het niet logisch vinden als hij zou worden vervolgd voor de uitspraken. ‘Dat is aan het parket. Maar er is een intentioneel aspect nodig. Je moet iemand willen kwetsen. Daar is bij mij geen sprake van. Wie mijn voorgeschiedenis, mijn vrijwilligerswerk en mijn standpunten kent, weet dat.’

Gelekte informatie

Hij wil ook zelf geen klacht indienen omwille van de lekken, al heeft hij vragen bij de rol van de politie. ‘Journalisten kunnen enkel aan die informatie komen doordat agenten een fout begaan, door waarschijnlijk niet met goede bedoelingen informatie te lekken.’

Dat er politieke druk zou zijn geweest om een proces verbaal te maken, wil hij niet zeggen. ‘Maar ik stel mij wel vragen bij het feit dat het elf dagen heeft geduurd vooraleer dat pv is opgesteld.’

Rousseau hoopt nu de bladzijde te kunnen omslaan, maar wil wel tussen de mensen blijven staan en op café blijven gaan. ‘Het evenwicht daarin vinden is moeilijk, maar ik wil wel mezelf blijven en zal een nuchtere voorzitter blijven.’