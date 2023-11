Vooruit houdt vanavond extra partijbureau over uitspraken Conner Rousseau

Vooruit organiseert vrijdagavond om 17u30 een extra partijbureau. Op de agenda staan de dronken, racistische uitspraken over Roma van voorzitter Conner Rousseau.

Dat bevestigen verschillende bronnen aan Belga.

De extra vergadering komt er nadat partijvoorzitter Conner Rousseau de voorbije dagen opnieuw onder vuur kwam te liggen voor de racistische uitspraken die hij begin september in dronken toestand deed in een café in Sint-Niklaas ten aanzien van de Romagemeenschap. Dat nieuws lekte eerder al uit, maar het Nieuwsblad citeerde eerder deze week letterlijke passages uit het pv.

Vanuit de partijtop werd er weinig of niet gereageerd op de nieuwe heisa. Kamerfractieleider Melissa Depraetere liet donderdag bij Terzake wel verstaan dat Rousseau zich heeft geëxcuseerd voor de uitspraken en dat hij de maatregelen die het parket hem oplegt, met name een verplicht bezoek aan de Mechelse Dossinkazerne en therapie, aanvaardt. Antwerps boegbeeld Jinnih Beels zei dat Rousseau voor haar niet moest opstappen, maar dat ze hem ook liever niet verdedigt.

Hier en daar klinkt wél het woord ontslag. Zo vindt Vooruit-gemeenteraadslid in Gent Emilie Peeters dat Rousseau een stap opzij moet zetten. Zij wil dat hij zich ‘bezint over zijn uitspraken’. ‘Racistische uitspraken zijn nooit te tolereren’, zegt ze. ‘Dit kan echt niet zomaar passeren.’

De Jongsocialisten Gent hadden eerder hun vertrouwen in Rousseau al opgezegd.