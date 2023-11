Therapie voor Conner Rousseau: ‘Bizar dat parket vaststelt dat het nodig is’

Een bezoek aan de Kazerne Dossin, gesprekken met de Roma-gemeenschap én therapie: op die bemiddeling van het Oost-Vlaamse parket gaat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in. ‘Het is een manier om een strafzaak te vermijden’, zegt professor strafrecht Joachim Meese (Universiteit Antwerpen).

De ‘zattemansklap’ van Conner Rousseau levert de voorzitter van Vooruit een flinke kater op. In de zaak van de mogelijk racistische verklaringen tegenover agenten in de nacht van 1 op 2 september in het Sint-Niklase café ’t Hemelrijk, koos het parket van Oost-Vlaanderen voor een bemiddelingsprocedure. Niet alleen zal Rousseau in dialoog treden met de Roma-gemeenschap (een proces dat al gaande was), hij moet ook een bezoek brengen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

Met dat bezoek aan het memoriaal voor de Holocaust en de mensenrechten treedt Rousseau in de voetsporen van Dries Van Langenhove. Al gaat het in dit geval om een andere procedure. Het bezoek van het gewezen Vlaams Belang-Kamerlid en oprichter van de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden kaderde in een voorwaarde bij zijn vrijlating, nadat hij in 2019 in verdenking was gesteld voor mogelijke inbreuken op de racismewet, de wapenwet en de negationismewet.

‘Hier hebben we te maken met een opsporingsonderzoek’, zegt advocaat en professor strafrecht Joachim Meese (Universiteit Antwerpen). In tegenstelling tot Van Langenhove destijds, is Rousseau dus niet formeel in verdenking gesteld. ‘Als Rousseau de voorwaarden nakomt, vervalt de strafvordering.’

Dat betekent dus dat het parket zwaar tilt aan de woorden van Rousseau. Dat zegt ook Abderrahim Lahlali, advocaat van de Brusselse vzw Kham, die zich bekommert om de integratie van Roma. De vzw diende eerder een strafklacht in tegen Rousseau. ‘Het parket meent dat Conner Rousseau strafrechtelijk vervolgbare feiten heeft gepleegd’, klinkt het tegenover Het Laatste Nieuws. ‘Voor ons is dat heel belangrijk.’

De uitspraak van Lahlali houdt steek, zegt professor Meese. ‘Het parket kan zo’n voorstel tot bemiddeling maar doen als het voldoende aanwijzingen heeft dat er strafbare feiten zijn begaan en een veroordeling reëel is. Ik snap dus dat Rousseau ermee instemt – want voor alle duidelijkheid: hij kan het perfect weigeren en overgaan tot een gerechtelijke afhandeling. Het is een manier om een strafzaak te vermijden.’

‘Bruin mannen’

Over die precieze uitspraken heeft de Vooruit-voorzitter nooit klare wijn geschonken. Zelfs op zijn persconferentie in ’t Hemelrijk hield hij het bij vage bewoordingen over ‘bruine mannen’ en zijn oproep aan de aanwezige agenten om hun matrak te gebruiken.

Maar Het Nieuwsblad kon de hand leggen op het proces-verbaal. De letterlijke citaten die de krant kon optekenen laten weinig aan de verbeelding over. ‘Mijn appartementsblok is racistisch en ik snap ze wel. We moeten eerlijk zijn: het zijn altijd die bruin mannen. Van mij moogt ge die veel harder aanpakken. Ge moet veel meer uw matrak gebruiken. Ik kan dat bruin gespuis niet allemaal buitenzetten. Die Roma of andere zigeuners staan hier elke fucking dag met hun matras of frietketel aan de glasbol. Echt waar, die Roma, gewoon op slaan. Daar kunde geen fucking kloten mee doen hé, met die gasten.’

Daarnaast beledigt hij een andere aanwezige in het café en ‘prijst hij een vriendin in weinig flatterende bewoordingen seksueel aan bij de agenten’, aldus Het Nieuwsblad.

De Kazerne Dossin kan niet formeel reageren op het bezoek van een concrete persoon. Maar bij een betrokkene valt te horen dat een bezoek van Rousseau nut kan hebben. Justitie maakt altijd de afweging tussen persoonlijke en de maatschappelijke relevantie. In de zaak-Van Langenhove was lang niet iedereen zeker van het nut ervan. Zelfs binnen de Kazerne Dossin werd gevreesd voor een negatief effect.

Therapie

Het geval-Rousseau lijkt eerder op gevallen die het memoriaal wel vaker over de vloer krijgt: voetbalsupporters die in benevelde toestand kwetsende uitspraken doen. Of een ander voorbeeld: de jongeren wier lied over ‘handjes kappen, de Congo is van ons’ op festival Pukkelpop in 2018 ook leidde tot een bezoek aan de Kazerne Dossin. ‘Dat bezoek bleek achteraf erg waardevol’, klinkt het.

Het grote verschil met die zaken is dat het hier om een toppoliticus gaat. En over verplichte sessies bij een therapeut. ‘Het blijft bizar dat het parket vaststelt dat zoiets nodig is’, zegt Meese. ‘In dit geval moet iemand een behandeling ondergaan zodat hij het effect van zijn woorden beter kan inschatten. Van een politicus zou je nochtans verwachten dat hij of zij daar per definitie mee bezig is.’

Nog tot november volgend jaar zal een justitieassistent van nabij opvolgen of Rousseau zich aan de voorwaarden houdt. De sessies vinden dus plaats in de drukke periode van de Vlaamse, federale, Europese en lokale verkiezingen en wellicht twee regeringsvormingen.