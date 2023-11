Gents gemeenteraadslid Emilie Peeters (Vooruit): ‘Logisch dat voorzitter nu een stap opzij zet’

Vooruit-gemeenteraadslid in Gent Emilie Peeters vindt dat partijvoorzitter Conner Rousseau een stap opzij moet zetten en wilt dat hij zich “bezint over zijn uitspraken”. “Racistische uitspraken zijn nooit te tolereren”, zegt ze. “Dit kan echt niet zomaar passeren.”

Rousseau ligt onder vuur voor de aangebrande uitspraken die hij begin september in dronken toestand deed in een café in Sint-Niklaas ten aanzien van de Romagemeenschap. Dat nieuws lekte eerder al uit, maar het Nieuwsblad citeerde eerder deze week letterlijke passages uit het pv.

Volgens Emilie Peeters, Vooruit-gemeenteraadslid in Gent en tussen 2019 en 2021 ook politiek voorzitter van de Gentse socialisten, zijn de uitspraken “totaal onaanvaardbaar voor een leider van een socialistische partij omdat ze haaks staan op de kernwaarden van gelijkheid en solidariteit”.

Dat schreef ze gisteren/donderdag in een Facebookpost. “De racistische quotes die we vandaag konden lezen tarten alle verbeelding.”

Volgens Peeters kan Rousseau maar beter ontslag nemen. “Het lijkt me logisch dat in het belang van de partij en haar waarden, de voorzitter nu een stap opzij zet en bezint over zijn uitspraken. Dit kan echt niet zomaar passeren.”

Peeters is naast Senator Bert Anciaux een van de weinige Vooruit-mandatarissen die openlijk kritiek op de voorzitter hebben geuit sinds zijn uitspraken zijn uitgelekt.

(Lees verder onder de preview.)

Binnen de partijtop blijft de lijn dat Rousseau zich heeft geëxcuseerd voor de uitspraken en dat hij de maatregelen die het parket hem oplegt, met name een verplicht bezoek aan de Mechelse Dossinkazerne en therapie, aanvaardt.

Maar Rousseau ligt wel opnieuw onder vuur van de Gentse jongerenafdeling van zijn partij. De Jongsocialisten Gent zegden begin oktober hun vertrouwen in de voorzitter al op en doen dat vandaag/vrijdag opnieuw. Ze geven ook aan “zeer teleurgesteld” te zijn “in het gebrek aan echte consequenties en de oorverdovende stilte die momenteel heerst binnen de partij”. “Antiracisme begint bij voor de eigen deur vegen”, klinkt het op X.