Ook premier De Croo wil pauzeknop indrukken inzake Europese natuurherstelwet

In navolging van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir pleit ook premier Alexander De Croo om de “pauzeknop” in te drukken omtrent de Europese natuurherstelwet. “Op een bepaald moment moet je een keuze maken. Is het nu het moment om alles tezelfdertijd te doen”, vroeg de premier zich af in Terzake.

De premier benadrukte dat het belangrijk is om “de kar niet te overladen” door naast de doelstellingen omtrent de CO2-uitstoot ook de normen inzake stikstof, natuurherstel en biodiversiteit aan te scherpen.

Dat zou volgens hem namelijk twee gevolgen met zich meebrengen.

Ten eerste dat de industrie niet meer kan volgen en daardoor dus ook de doelstellingen inzake CO2-reductie niet zullen worden gehaald en ten tweede dat we dan riskeren dat het momentum inzake klimaatverandering verloren zou kunnen gaan.

“En dus vraag ik om op de pauzeknop te drukken”, klonk het. “Overlaad de kar niet met zaken die strikt genomen eigenlijk niets te maken hebben met de klimaatopwarming. De andere zaken zijn ook belangrijk, maar die moeten we wel beter faseren in de tijd.”



In een persbericht reageert Demir “verrast” op de mededeling van De Croo. “De bocht van de federale regering is een goede zaak, maar onvoldoende”, klinkt het. “Als De Croo zich echt als grote leider wil profileren, treedt hij best Macron en mezelf bij en pleit hij mee voor een reality check van het ganse Europese klimaatbeleid.”



Federale coalitiepartner Groen beschrijft de uitspraken van De Croo als “schandalig” en “niet gedekt door de regering”. “Europese afspraken zijn geen vodje papier”, stellen covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji. “Natuur en klimaat gaan hand in hand. In de plaats van op een pauzeknop te willen drukken is er net een versnelling nodig.”