Mieke Schauvliege (Groen): ‘Zonder stikstofdecreet is de Ineos-vergunning illegaal’

Zou bashing door Bart De Wever voor Vlaamse tegenstanders hetzelfde effect sorteren als voor de Parti Socialiste? In dat geval zit Groen electoraal op rozen. Vorig weekend haalde de N-VA-voorzitter in De Tijd alweer snoeihard uit. Fanatici die met hun obsessie voor degrowth de Vlaamse welvaart op het spel zetten, zo werd Groen geframed. De Wever, die ook als Antwerps burgemeester sprak, maakte zich vooral druk over de groene opstelling in twee nauw verweven dossiers, het stikstofdecreet en de Ineos-vergunning. Het was weliswaar de voltallige oppositie die eind vorig jaar het geamendeerde stikstofdecreet voor advies naar de Raad van State stuurde. Het initiatief, waardoor de geplande goedkeuring in het Vlaams Parlement met minstens een maand werd uitgesteld, kwam evenwel van Groen-fractieleider Mieke Schauvliege.

Waarom vond u dat uitstel nodig? Het stikstofdecreet werd toch geamendeerd om aan de kritiek in het eerste advies van de Raad van State tegemoet te komen.

Mieke Schauvliege: Amenderen? Het decreet was zo grondig herschreven dat het in feite om een heel nieuw stuk wetgeving ging. Dan is het toch niet meer dan normaal dat er nieuw advies wordt gevraagd? Groen is niet tegen een stikstofdecreet, maar dan wel een goed decreet dat ook rechtszekerheid biedt voor het Vlaamse vergunningsbeleid. De amendementen waarover de Raad van State zich de voorbije weken heeft gebogen, werden helemaal op maat van Ineos geschreven. Ik wil niet vooruitlopen op het advies, maar Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een groot riscico genomen door Ineos alvast een nieuwe omgevingsvergunning toe te kennen.

Hoezo?

Schauvliege: Zonder stikstofdecreet is de Ineos-vergunning illegaal. Dat beseft de Vlaamse regering, daarom heeft ze in een van de amendementen een achterpoortje gecreëerd om de Ineos-vergunning met terugwerkende kracht te legaliseren. Benieuwd wat de Raad van State daarvan vindt. Natuurlijk kan de Vlaamse regering het advies negeren en het decreet toch laten goedkeuren, maar dat is erg riskant, en niet alleen voor Ineos. Wie dan een vergunning wil laten vernietigen, zal in dat advies gemakkelijk argumenten vinden om zijn slag thuis te halen. En wat als het Grondwettelijk Hof het decreet vernietigt? Dan lopen meteen alle vergunningen die erop steunen gevaar.

Verschillende milieuorganisaties hebben al aangekondigd dat ze effectief naar het Grondwettelijk Hof zullen stappen. Heeft De Wever dan geen punt als hij zegt dat linkse partijen en actiegroepen vergeten waar de Vlaamse welvaart vandaan komt? Ineos investeert 5 miljard en creëert 500 banen, de ethyleenkraker wordt trouwens de schoonste van Europa…

Schauvliege: Uit onze gegevens blijkt dat het om hooguit 250 banen gaat. En dan die schone technologie? Gelooft iemand echt dat die installatie binnen de tien jaar volledig C02-vrij kan draaien? Wij zijn helemaal niet tegen groei of investeringen, integendeel. Maar we willen duurzame investeringen in de transitie van onze economie. Ineos is daar het tegendeel van, we staan op het punt ons voor vijftig jaar te engageren voor virgin plastics, een product van de petrochemie. In de propaganda heet het dat die zullen gebruikt worden voor windmolens. Onzin, een heel groot deel zal dienen voor single use producten zoals wegwerpverpakkingen. Door Ineos met zijn verouderde technologie te omarmen, geeft de Vlaamse regering in feite een nekschot aan de opkomende recyclagesector waar veel meer banen op het spel staan.

Mogelijk, maar in die kringen resoneert de jammerklacht van Bart De Wever dat er straks niks meer kan in Vlaanderen. Investeringen worden onmogelijk gemaakt door activistische milieugroepen die systematisch procedures aanspannen. En Groen is daar de politieke emanatie van…

Schauvliege: Het is pertinent onwaar dat er in Vlaanderen niet meer kan vergund worden. Neem er de cijfers van het Departement Omgeving bij. Zeventig procent van de aanvragen leidt tot een vergunning, de rest wordt ofwel ingetrokken of als kaduuk afgewezen. Minder dan vijf procent geeft aanleiding tot een procedure.

Scherp maar onderbouwd met dossierkennis, zo wordt uw oppositiewerk door vriend en vijand omschreven. Goed bezig, maar mogen we de afgewezen klacht tegen Filip De Winter als een uitschuiver beschouwen? Volgens de Staatsveiligheid zijn er geen aanwijzingen dat het Vlaams Belang-kopstuk zoete broodjes heeft gebakken met Chinese spionnen. De deontologisch commissie van het Vlaams Parlement heeft uw klacht vorige week unaniem verworpen, inbegrepen de stem van uw partijvoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Schauvliege: Ik zie geen vergissing. Kijk, ik heb natuurlijk geen toegang tot de dossiers van de Staatsveiligheid, ik heb me gebaseerd op wat eind december in de media is verschenen. De berichtgeving leek te wijzen op een duidelijke schending van de deontologische code van het Vlaams Parlement. Reden genoeg om de Staatsveiligheid te vragen om te checken of die berichtgeving klopte, zo leek me. Ik stel trouwens vast dat de Staatsveiligheid Dewinter niet vrijpleit. In haar nota staat alleen dat er geen dossier bestaat over de levering van Chinese mondmaskers tijdens de coronacrisis.

Dat belet niet dat Filip Dewinter en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stonden te glunderen. Deze blindganger leidt de aandacht af van het spionagedossier Creyelman waar de partij erg mee verveeld zit..

Schauvliege: Ik heb gedaan wat ik moest doen. Mijn initiatief heeft trouwens een concreet resultaat opgeleverd: het Vlaams Parlement en de Staatsveiligheid gaan in de toekomst nauwer samenwerken en informatie uitwisselen.

U staat voor een druk jaar. Er zijn niet alleen Vlaamse verkiezingen waaraan u als lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen deelneemt. Op 13 oktober moet u proberen Pieter De Crem (CD&V) de weg naar een zesde mandaat als burgemeester te versperren. Wankelt het Kremlin van Aalter?

Schauvliege: Hij krijgt het alleszins steeds moeilijker om alleen verder te heersen. De N-VA is uit het kartel gestapt waarmee hij de twee vorige keren heeft gewonnen, uit frustratie over zijn bestuursstijl die steeds dictatorialer is geworden. Het omverwerpen van die dictatuur is een van mijn objectieven dit jaar.