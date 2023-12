Stikstofdecreet niet voor 2024 goedgekeurd: ‘Dag om misselijk van te worden’, zegt Demir

Het Vlaams Parlement kan woensdag nog niet stemmen over het stikstofdecreet met daarin de afspraken van het laatste stikstofakkoord van november. Op vraag van oppositiepartij Groen – daarin gesteund door de andere oppositiepartijen Vooruit, Vlaams Belang en PVDA – wordt de tekst voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daardoor kan er ten vroegste begin 2024 over het decreet gestemd worden. Die meerderheid betreurt het uitstel.

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hadden gehoopt om vandaag/woensdag te kunnen stemmen over een amendement met daarin de stikstofmaatregelen uit het nieuwe stikstofakkoord van november. De meerderheid wilde in één beweging ook groen licht krijgen voor decreten rond de verlenging van aflopende vergunningen tot 31 december 2024 en over de erkenning van staltechnieken.

Maar van die drie teksten zal enkel dat over de vergunningsverlengingen groen licht krijgen. De andere twee teksten gaan naar de Raad van State.

‘Geen afstel’

Oppositiepartij Groen kreeg daarvoor tijdens een woelige en meermaals geschorste zitting de steun van de rest van de oppositie en verzamelde op die manier de nodige één derde van de stemmen. De tekst gaat nu voor advies naar de Raad van State. Het rechtscollege krijgt daarvoor 30 dagen. Daardoor kan het decreet ten vroegste in 2024 gestemd worden.

De indieners van het voorstel hadden eerder al wel een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd, maar het rechtscollege liet weten dat het spoedeisende karakter van de aanvraag onvoldoende gemotiveerd was.

Volgens de oppositie is de juridische toetsing door de Raad van State absoluut nodig. ‘Zonder juridische check van het stikstofdecreet storten de Vlaamse meerderheidspartijen de ondernemers en landbouwers opnieuw in onzekerheid’, zegt Groen-fractieleider Mieke Schauvliege. Ook volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens is het logisch dat er wordt gecontroleerd wordt of het nieuwe akkoord ‘juridisch standhoudt’.

De meerderheidspartijen betreuren het uitstel en verwijten de oppositie vertragingsmanoeuvres. Volgens N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele is in de nieuwe tekst rekening gehouden met de eerdere opmerkingen van de Raad van State en is het decreet ‘juridisch robuust’. Volgens Open VLD-parlementslid Steven Coenegrachts is het ‘vijf voor twaalf’ en wordt de zaak nu door de oppositie ‘met dertig dagen’ vertraagd.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert scherp op het uitstel: ‘De oppositie speelt politieke spelletjes met de welvaart van de Vlaming. Een dag om misselijk van te worden. Uitstel is wat mij betreft echter geen afstel. Ik ga ervan uit dat het decreet over 30 dagen, in januari, groen licht krijgt want iedereen heeft snel duidelijkheid nodig.’