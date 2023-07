Meryame Kitir (Vooruit) stopt met politiek: ‘Tijd voor een nieuw hoofdstuk’

Kamerlid en voormalig minister Meryame Kitir (Vooruit) stopt met politiek. Dat heeft ze maandag bekendgemaakt via haar sociale media. “Dit zal mijn laatste mandaat zijn. Tijd voor een nieuw hoofdstuk”, aldus Kitir.

Vooraleer Kitir in 2007 in de nationale politiek stapte, was ze arbeidster en vakbondsafgevaardigde bij Ford Genk. In de loop van de vorige legislatuur, toen haar partij in de oppositie zat, schopte ze het tot fractieleidster van de Vlaamse socialisten in de Kamer.

In 2020 schoof partijvoorzitter Conner Rousseau haar naar voren als minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. In oktober vorig jaar zette Kitir echter een stap opzij omwille van haar mentale gezondheid. Even later bleek dat er ook problemen waren op haar kabinet. Haar plaats werd ingenomen door Caroline Gennez.

Sinds maart dit jaar zetelt de Limburgse opnieuw in de Kamer. Enkele maanden later kondigt ze dus haar afscheid aan na deze legislatuur. “Het is tijd om te stoppen met de politiek en iets nieuws te beginnen”, schrijft ze. “Ik ben dankbaar voor wat ik in die 17 jaar heb kunnen opbouwen. Van de fabrieksband tot minister. Van Maasmechelen tot Congo. Van de wijken tot bij de presidenten.” Wat ze in de toekomst zal doen, moet nog duidelijk worden. “Ik draag een rugzak vol ervaring en netwerken die ik graag maatschappelijk wil blijven inzetten”, aldus nog Kitir.



In een reactie prijst Rousseau haar als een van de meest authentieke politici in de Belgische politiek. “Van de band in Ford Genk, tot het spreekgestoelte van de Kamer en uiteindelijk als minister. Altijd op de barricaden voor de rechten, de lonen en de pensioenen van de werkende mensen. Steeds met het hart op de tong strijdt ze voor hun koopkracht en hun gezondheid”, aldus Rousseau. “Een parcours om super trots op te zijn. We zullen haar missen. Maar we gunnen haar van harte om na een lange politieke carrière te kiezen voor een nieuwe uitdaging. We wensen haar dan ook alle succes toe.”

Biografie: van arbeidster tot minister

Meryame Kitir heeft maandag haar ontslag aangekondigd uit de politiek. Kitir slaagde erin het van arbeidster bij Ford Genk tot federaal minister te schoppen. Na de verkiezingen van volgend jaar kiest de 43-jarige Limburgse voor een nieuw hoofdstuk. Hoe dat er zal uitzien, is nog niet bekend.

Kitir groeide op in Maasmechelen als dochter van Marokkaanse ouders. Haar vader emigreerde in de jaren ’60 naar België om te komen werken in de Limburgse mijnen. Kitir komt uit een groot gezin van 11 broers en zussen. Haar moeder overleed toen Kitir amper twee jaar was, haar vader op haar 18de aan een stoflong.

In 1999 ging Kitir aan de slag als arbeidster bij Ford in Genk. Ze werd er ook actief als vakbondsafgevaardigde voor de socialistische vakbond ABVV. Het was tijdens een van de zware ontslagrondes bij de autofabriek dat Kitir ook meer in beeld kwam. Ze belandde vrij snel op de radar van wijlen Steve Stevaert. Kitir kwam terecht in zijn ‘dream team’ en later in het jongerenkabinet van Johan Vande Lanotte.

In 2006 raakte Kitir verkozen in de Maasmechelse gemeenteraad en een jaar later, bij de federale verkiezingen in 2007, belandde ze in de Kamer. De eerste jaren combineerde ze haar parlementair mandaat met haar job in de Ford-fabriek. Drie jaar later breide ze een vervolg aan haar job in de Kamer, toen als opvolgster van Ingrid Lieten, die minister in de Vlaamse regering wou blijven.

Op 25 oktober 2012 zorgde Kitir voor een stukje parlementaire geschiedenis. Met een beklijvende toespraak over de aangekondigde sluiting van Ford Genk kreeg een tot tranen toe bewogen Kitir het halfrond muisstil.

In 2014 werd ze herverkozen in de Kamer en in 2015 volgde ze Karin Temmerman op als fractieleider van haar partij in de Kamer. Ze groeide mee uit tot één van de gezichten van de oppositie tegen de Zweedse regering onder leiding van Charles Michel. Twee jaar later ruilde Kitir Maasmechelen in voor Genk. Daar wordt ze bij de lokale verkiezingen in 2018 gemeenteraadslid.

Bij de federale verkiezingen van 26 mei 2019 trok Kitir de Limburgse sp.a-lijst voor de Kamer. Ze behaalde 31.816 voorkeursstemmen en belandde opnieuw in de Kamer. Na opnieuw een ellenlange periode van lopende zaken kwam uiteindelijk de regering-De Croo tot stand.

Partijvoorzitter Conner Rousseau schoof Kitir naar voor als minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid.

In oktober vorig jaar zette Kitir echter een stap opzij omwille van haar mentaal welzijn, mee op aansturen van Rousseau. Er bleken ook problemen te zijn op haar kabinet. Caroline Gennez zou uiteindelijk haar functie overnemen.

In maart van dit jaar keerde Kitir dan terug naar de parlementaire banken. Voor de laatste keer.