Meryame Kitir (Vooruit) neemt rust: ‘Mijn mentaal welzijn komt even op de eerste plaats’

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) neemt de komende tijd, op advies, rust. Dat laat ze weten op Facebook. ‘Mijn mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats’, zegt minister Kitir.

Meryame Kitir verwijst op Facebook naar haar drukke job als minister. ‘De afgelopen jaren waren enorm druk. Mijn job heeft me al veel voldoening gegeven. Van de liefde uit Limburg tot belangrijke dienstreizen. Maar het heeft ook veel van me gevraagd.’

‘Op een bepaald moment moet je ook aan jezelf denken’, voegt ze daar aan toe. ‘Mijn mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats. Op advies ga ik de komende tijd wat rust nemen. Ik ben omringd met capabele mensen die intussen zullen zorgen dat het werk wordt verdergezet. Ik hoop dat jullie me die rust gunnen. We zien elkaar snel terug.’