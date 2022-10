Kitir laat kabinet in chaos achter: psycholoog moet de brokken lijmen

Federaal minister Meryame Kitir (Vooruit) kiest voor zichzelf en haar mentale gezondheid. Ze laat een kabinet in chaos achter. Een psycholoog moet haar medewerkers helpen bij de verwerking van wat er de afgelopen maanden is gebeurd.

Meryame Kitir kondigde vandaag haar vertrek aan. ‘Op een bepaald moment moet je ook aan jezelf denken’, schreef de Vooruit-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid op Facebook. ‘Mijn mentaal welzijn komt nu even op de eerste plaats.’

Partijgenoot Frank Vandenbroucke neemt haar bevoegdheden over, en voorlopig is allerminst duidelijk of en wanneer Kitir zal terugkeren naar de Wetstraat. Haar vertrek kwam er bovendien niet alleen op haar eigen verzoek, zo bevestigen ons verschillende bronnen. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau drong er bij haar op aan. Hij had al enkele gesprekken met zijn minister gehad over haar functioneren en de samenwerking met haar medewerkers, en besloot deze week dat het goed zou zijn als ze even enkele stappen opzijzette.

Kitir laat een kabinet in chaos achter. Sinds haar aantreden in het najaar van 2020 is het verloop onder haar medewerkers dramatisch. De minister was momenteel op zoek naar haar vijfde woordvoerder, nadat er al vier waren vertrokken. Sinds januari van dit jaar alleen al zijn al meer dan tien medewerkers vertrokken, ontslagen of uitgevallen met een burn-out. ‘Ironisch dat vandaag haar mentale welzijn op de eerste plaats komt, terwijl het mentaal welzijn van haar medewerkers haar zo goed als nooit leek te interesseren’, zegt een van de betrokkenen met wie Knack kon praten. Die gespannen relaties op het kabinet bemoeilijkten uiteraard ook het politieke functioneren van de minister.

Rousseau probeert de komende weken de rust te herstellen, en de medewerkers die nog altijd op het kabinet werken gerust te stellen. Een enquête naar het welzijn op het werk onder de kabinetsmedewerkers moet duidelijk maken waar de problemen zitten en wat er moet veranderen. Een psycholoog wordt aangesteld om medewerkers, eventueel anoniem, hun verhaal te laten doen over wat er de voorbije maanden is gebeurd, en verdere ondersteuning te geven als zij daar nood aan hebben.

In 2007 kwam Meryame Kitir als Genkse arbeidersvrouw met een migratieachtergrond in het parlement, een gedroomd profiel voor elke politica. In 2015 werd ze fractieleider in de Kamer en voerde ze oppositie tegen de regering-Michel. Hoewel ze als oppositieleider nooit helemaal uit de verf kwam, werd ze na de verkiezingen van 2019 in 2020 door Conner Rousseau gekozen als tweede Vooruit-minister in de regering-De Croo.

Dat ministerschap bleek geen succes. De bevoegdheden Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid waren ook restbevoegdheden, aangezien Rousseau al hard zijn best had moeten doen om Volksgezondheid en Sociale Zaken voor Frank Vandenbroucke binnen te halen. Bovendien had Kitir weinig ervaring met beide bevoegdheden, en ze slaagde er nooit in om een duidelijk verschil te maken. Een van de redenen die vaak wordt aangehaald waarom de minister niet geschikt is voor de job, is dat zij geen Frans spreekt, een serieuze handicap in diplomatieke kringen.

Ook in de media slaagde ze er niet in om in beeld te blijven, terwijl haar partijgenoot Vandenbroucke, zeker tijdens de coronacrisis, nooit te klagen had over media-aandacht.

Dat ze er niet in slaagde om in beeld te blijven in de media, zorgde voor frustratie bij Kitir.

Dat zorgde voor frustratie bij Kitir, en maakte haar onzeker. Het is die onzekerheid die haar, in een groot aantal interpretaties van wat er op haar kabinet gebeurde, bracht tot het gedrag waarmee ze haar medewerkers tot wanhoop dreef. Kitir ziet zichzelf het liefst als een rolmodel, en met haar achtergrond is ze dat zeker geweest, maar als minister was ze een miscast. De tijd zal uitwijzen of ze nog een herkansing krijgt.