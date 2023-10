De comeback van Les Engagés? ‘Ze hebben een paar mooie kandidaten binnengehaald’

Ze zijn meermaals op sterven na dood verklaard, maar de laatste weken hangt er een wat positievere buzz rondom Les Engagés, het vroegere CDH, zelf weer de opvolger van de oude PSC, de Franstalige christendemocraten. In de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir waren Les Engagés goed 13,8 procent van de kiesintenties in Wallonië. Dat is toch al een paar procent meer dan het historisch lage resultaat van het CDH bij de verkiezingen van 2019.

Nu maakt één zwaluw de lente niet, maar politieke waarnemers bezuiden de taalgrens gewaagden toch van het begin van een comeback. Ook binnen de partij is het geloof in het eigen kunnen een beetje terug. Onder andere omdat Les Engagés de laatste tijd op de electorale mercato een paar mooie kandidaten heeft binnengehaald. Er was al de van de MR overgekomen, populaire Jean-Luc Crucke. Recent voegden ook Olivier de Wasseige, oud-voorzitter van de Union Wallonne des Entreprises (UWE), corona-expert en epidemioloog Yves Coppieters en Jean-Jacques Cloquet, gewezen ceo van de luchthaven van Charleroi, zich bij de partij.

Berichten over een echte remontada van Les Engagés lijken professor politieke wetenschappen Dave Sinardet voorbarig. ‘Maar los van een gunstige peiling komen ze de laatste tijd inderdaad in het nieuws met allerlei nieuwe rekruten. Al is dat ook een tweesnijdend zwaard, want Yves Coppieters viel tijdens zijn eerste televisie-interview op RTL door de mand. Hij bleek zelfs heel simpele politieke vragen niet te kunnen beantwoorden.’

Maar toch: mensen met duidelijke expertise en een mooi gevulde loopbaan bekennen zich tot Les Engagés. Dat betekent dat ze die partij alvast niet als een zinkend schip zien?

‘Klopt’, antwoordt Sinardet. ‘Het zijn toch kandidaten met een zeker gewicht, en die ook wel bij de MR terecht hadden kunnen komen, als ze nog de sociaal-liberale partij van Louis Michel was geweest. Nog een positief punt voor Les Engagés is dat voorzitter Maxime Prévot best populair is. Er is ruimte voor een partij als Les Engagés in Franstalig België. Omdat het politieke centrum daar veel minder overladen is dan in Vlaanderen. De PS profileert zich een pak linkser dan Vooruit, en tegelijk is de MR onder Bouchez duidelijk rechtsom gegaan, terwijl de Open VLD met premier Alexander De Croo juist het midden moest opzoeken. Franstalige kiezers zijn niet allemaal heel links of heel rechts.’