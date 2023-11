Gwendolyn Rutten volgt Bart Somers op als minister in de Vlaamse regering

Voormalig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten volgt Bart Somers op als Vlaams minister. Dat wordt dinsdagavond bevestigd binnen de partij.

Bart Somers liet maandag onverwacht weten op te stappen als Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. Hij neemt opnieuw zijn job als burgemeester van Mechelen op. In de loop van dinsdag was te horen dat het voor de opvolging ging tussen Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose en Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten. De keuze is dus op die laatste gevallen.

Rutten spreekt om 20 uur de pers toe.

Het besluit van de partijtop én van Rutten zelf is opvallend. Vorige maand werd ze nog genoemd als kanshebber om Vincent Van Quickenborne op te volgen als federaal minister van Justitie. De job ging uiteindelijk naar Paul Van Tigchelt, waarna Rutten aankondigde zich niet meer verkiesbaar te willen stellen op een nationale lijst. In een lange post op sociale media schreef ze dat ze zich onrespectvol behandeld voelde.

