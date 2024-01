De Wever ziet zakenkabinet als afspiegeling van deelstaatregeringen

Als de N-VA bij de Vlaamse verkiezingen incontournable wordt, dan wil partijvoorzitter Bart De Wever premier worden van een federaal “minikabinet” dat een afspiegeling is van de nieuwe deelstaatregeringen. Dat heeft hij zaterdag gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Vorige week al verkondigde De Wever dat hij premier wil worden van een in omvang beperkt zakenkabinet dat de focus legt op de begroting en dringende sociaal-economische hervormingen. Nu heeft hij toegelicht hoe hij dat concreet ziet.

“Als wij in Vlaanderen incontournable zijn en het initiatief kunnen nemen, dan zal er een link worden gelegd met de federale regering. Ik ga mij geen twee keer laten bedriegen”, zei De Wever, verwijzend naar het akkoord dat hij na de vorige federale verkiezingen met de PS sloot, maar waarna de Franstalige socialisten alsnog in een “groenlinkse” regering stapten.

“Het schema dat ik het meest realistisch acht om een lange politieke crisis te vermijden (…) is dat je federaal zo snel mogelijk start met een minikabinet dat gebaseerd is op de regionale meerderheden. Dan heb je automatisch (ook federaal) een meerderheid”, lichtte De Wever toe. “In Wallonië schat ik dat Ecolo en de PS opnieuw in de regering zullen zitten, met eventueel Les Engagés, in Vlaanderen zal dat wat mij betreft een rechtse regering zijn.”

“Die twee gemeenschappen opgeteld maken een minikabinet, en dan kan je van gemeenschap tot gemeenschap de verandering van dit land onderhandelen”, aldus De Wever. “Als je de Vlaamse, rechtse meerdheid ook federaal laat aantreden, zijn de teerlingen geworpen. Dan vermijd je een lange politieke crisis.”

De Wever geeft toe dat die aanpak “een beetje op het Brussels model lijkt”, “maar het is vooral de filosofie van twee gemeenschappen die elk hun eigen democratische keuze maken maar nu moeten vaststellen dat daar federaal geen beleid van kan worden gemaakt”.