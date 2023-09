‘De Vlaamse begroting illustreert nog maar eens het zwakke beleid van de regering-Jambon’

Het is duidelijk dat de Vlaamse begroting werd opgesteld met in het achterhoofd de verkiezingen die binnen negen maanden plaatsvinden. Het was nu veel te laat om alsnog te beginnen met serieus beleid. Ja, de kinderopvang krijgt bijna 270 miljoen euro extra. Daar had wel al veel eerder iets moeten gebeuren. Er zijn in Vlaanderen onvoldoende betaalbare en goede plaatsen waar dreumesen terechtkunnen. Dat verhelpen kost geld. Iedereen is dan ook blij met de extra uitgaven voor kinderopvang, maar hoe dat gefinancierd wordt, blijft onduidelijk.

Daarbij mogen we niet vergeten dat Vlaanderen sinds 2020 de begrotingstekorten opstapelt. De directe schuld steeg met 15 miljard tot 21,85 miljard euro eind 2022, aldus de secretaris-generaal van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid, Koen Algoed. Dat zou niet zo erg zijn als daar goede overheidsinvesteringen tegenover staan, want die renderen. Maar dat is slechts gedeeltelijk het geval, stelt Algoed. Bij ongewijzigd beleid ziet hij de directe schuld tegen eind 2027 toenemen met zo’n 22 miljard euro.

Opmerkelijk is wat de Vlaamse regering ook dit keer weer níét doet. Tijdens corona vroeg ze aan ‘vooraanstaande deskundigen in hun werkdomein’ om maatregelen uit te werken voor ‘een snel en krachtig economisch herstel’. De Vlaamse regering houdt op een merkwaardige manier rekening met de concrete aanbevelingen: ze doet precies het tegenovergestelde.

Deze Vlaamse regering heeft vanaf dag één nagelaten om een ernstig begrotingsbeleid te voeren.

Zo deed de regering-Jambon niets aan de overgesubsidieerde dienstencheques en de talrijke subsidies. Ook niet in deze begroting. Neem de jobbonus. Specialisten becijferden al herhaaldelijk dat die niet doet wat hij moet doen, namelijk meer mensen aan het werk helpen. Wat doet de regering-Jambon nu? De jobbonus uitbreiden. En ze deelt opnieuw geld uit: wie een elektrische auto koopt, krijgt 5000 euro. Allemaal voorbeelden van geldverspilling.

Deze Vlaamse regering heeft vanaf dag één nagelaten om een ernstig begrotingsbeleid te voeren. Het begon met minister-president Jan Jambon (N-VA) die bij de start van zijn ambtstermijn weigerde om de begrotingstabellen vrij te geven, met als gevolg dat er geen serieuze evaluatie van het regeerakkoord kon worden gemaakt. Daarna herpakte de regering-Jambon zich nooit. Dat er de laatste negen maanden ook geen daadkrachtig Vlaams beleid zou komen, was al langer duidelijk, gezien de kletterende ruzie over het stikstofdossier. Het zal voor de volgende Vlaamse regering zijn, met meer dan waarschijnlijk een andere coalitie en een andere minister-president.