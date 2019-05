'De eenmaking van de Brusselse politiezones is voor ons een breekpunt'. Dat heeft CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem dinsdag gezegd in De Ochtend.

De vraag naar een eenmaking van de zes Brusselse politiezones is niet nieuw en na de rellen tijdens oudejaarsnacht in Molenbeek herhaalde Pieter De Crem de noodzaak van zo'n fusie. Zonder zo'n fusie kan er volgens hem 'onmogelijk een goede dienstverlening komen'.

N-VA-kopstuk Jan Jambon staat op zich achter zo'n fusie, maar maakt wel een aantal kanttekeningen. 'Ga je die zes politiezones dan laten leiden door 19 burgemeesters? Een fusie van de politiezones op zich lost maar een deel van de problemen op', aldus Jambon.

Daarnaast is er natuurlijk het traditionele verzet langs Franstalige kant. Maar dat houdt De Crem niet tegen. 'Brussel-Halle-Vilvoorde zou ook nooit gesplitst worden, maar het is wel gebeurd', aldus De Crem.

Uit het debat tussen De Crem en Jambon bleek dat N-VA en CD&V grotendeels op één lijn zitten op het vlak van veiligheidsbeleid. Beide politici staken ook niet onder stoelen of banken dat ze graag een voortzetting zien van centrumrechts.

Toch vreest De Crem een 'Antwerps scenario' waarbij N-VA de Vlaamse christendemocraten inruilt voor de socialisten. 'De coalitievorming in Antwerpen is geen gerustwekkend signaal', aldus De Crem. Jambon suste meteen dat de situatie in Antwerpen 'geen voorafspiegeling is voor wat er na 26 mei te gebeuren staat'. 'Er is geen enkel voorakkoord tussen N-VA en SP.A', dixit Jambon.

'Hoop dat Di Rupo niet geblowd had'

De Crem reageerde ook op een voorstel van PS-voorzitter Elio Di Rupo. In La Libre zegt hij dat zijn partij er 'alles aan zal doen om de legalisering van cannabis in het regeerakkoord in te schrijven'.

'Wij gaan daar niet in mee', aldus Jambon. 'Ik hoop dat de voorzitter van de PS zelf niet geblowd had op het moment dat hij het voorstel lanceerde', vulde De Crem aan.