analyse

De paringsdans tussen N-VA en PS gaat alle kanten uit

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

Zitten N-VA en PS binnenkort samen in een federale regering? De kans is enorm klein, maar volgens Jan Jambon (N-VA) niet onbestaande. PS-boegbeeld Paul Magnette doet dan weer de deur dicht, zelfs voor 'honderd procent'. Toch schept zijn partijvoorzitter, Elio Di Rupo, amper klaarheid. En het is de oud-premier die de touwtjes in handen heeft.

Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) in 2015.