Parket stelt onderzoeksrechter aan voor prikincident bij KV Mechelen

Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor het prikincident dat zich zaterdagavond heeft afgespeeld in het stadion van KV Mechelen. De kwalificatie van de feiten is voorlopig opzettelijke toediening van schadelijke stoffen.

Bij het incident werden veertien personen onwel. Acht onder hen moesten even naar het ziekenhuis. Verschillende slachtoffers verklaarden dat ze een prik voelden en volgens de politie werden er ook effectief sporen daarvan aangetroffen.

Of ze inderdaad een bedwelmende of andere stof kregen toegediend, is echter niet duidelijk. Er volgt nog verder toxicologisch onderzoek.

Ook onderzoek naar prikincident op Pride

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar twee mogelijke gevallen van ‘needle spiking’ tijdens de Belgian Pride van afgelopen zaterdag. Het gaat om twee mensen die klacht hebben ingediend bij de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Maandag hadden de organisatoren van de Pride al gemeld dat zij twee meldingen gekregen van mensen, een man en een vrouw, die tijdens de Pride Parade, een prik zouden hebben gekregen.

“Het klopt dat er maandag twee klachten werden ingediend bij de politiezonde Brussel Noord”, zegt Sarah Durant van het Brusselse parket. “Het gaat om twee vrouwen die aanwezig waren op de Belgian Pride. Het parket voert nu twee aparte onderzoeken, al worden beide dossiers wel samen onderzocht. We wachten onder andere op de resultaten van het toxicologisch onderzoek.

Op dit moment is er nog geen verdachte opgepakt, het onderzoek is net van start gegaan.” Maandag meldden de organisatoren van de Belgian Pride dat zij twee meldingen gekregen hadden van ‘needle spiking”. Een van de twee personen kreeg nadien symptomen, voelde zich moe, misselijk en moest overgeven.