Mechelse politie behandelt dossier van onwel geworden supporters als ‘prikincident’

De Mechelse lokale politie bevestigt dat het voorval in het stadion van KV Mechelen van zaterdagavond als een “prikincident” wordt beschouwd.

Verschillende slachtoffers verklaarden na de feiten al dat ze werden geprikt en er zijn ook prikkwetsuren vastgesteld, aldus de politie, die vanwege het medisch geheim niet kwijt wil of dat intussen al officieel door een dokter is bevestigd.

Veertien voetbalfans werden tijdens de wedstrijd KV Mechelen – Racing Genk onwel, acht onder hen moesten zelfs even naar het ziekenhuis voor verzorging. Al snel staken geruchten de kop op over een mogelijk geval van “needle spiking”, een fenomeen waarbij mensen worden geprikt met een injectienaald die een bepaalde – mogelijk verdovende – stof bevat.

Een eerste toxicologische analyse was volgens de politie “geruststellend”, maar er zou nog verder onderzoek volgen rond de vraag of de slachtoffers inderdaad een stof kregen toegediend (en zo ja, welke). Daarover is nog geen duidelijkheid.

Ook twee meldingen van ‘needle spiking’ bij organisatie Belgian Pride

De organisatoren van de Belgian Pride in Brussel heeft tot nu toe twee meldingen gekregen van mensen die zaterdag, tijdens de Pride Parade, een prik hebben gekregen. Het gaat om een man en een vrouw die het slachtoffer werden van het nieuwe fenomeen ‘needle spiking’

Bruzz melde eerder maandag dat er al één melding van needle spiking via mail binnenliep bij de organisatie. Intussen zijn dat er twee. Een van de twee personen kreeg nadien symptomen, voelde zich moe, misselijk en moest overgeven. “Het gebeurde in openlucht, tijdens het feest op de Kunstberg”, zegt Belgian Pride-woordvoerder Xavier Wyns. “Het is niet duidelijk of het in de dag of in de avond was. We benadrukken dat het een fenomeen is dat opkomt in Europa, zowel op feesten, in discotheken als nu ook op voetbalwedstrijden. We willen het publiek zo optimaal mogelijk sensibiliseren.”