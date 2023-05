Na maatregel van Weyts: ‘Wat ben je met 250 euro extra als je voor elke vakantie tegen een burn-out aanloopt?’

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil scholen de mogelijkheid geven om ‘leraren-specialisten’ aan te duiden die ongeveer 250 euro netto per maand extra zouden krijgen. Leerkracht Senne Heremans van De Leraarskamer van Knack reageert kritisch.

Gisterenochtend begon zoals steeds met een fietstochtje richting school, luisterend naar de radio. Onze minister van Onderwijs bleek groot nieuws te hebben. Ik spitste mijn oren en was benieuwd hoe we ditmaal weer als leerkrachten ‘gered’ gingen worden. Toen ik hoorde dat scholen tot 5 procent van hun lerarenkorps gaan kunnen aanduiden als ‘expert’ en dat deze experten daarvoor nog eens tot 250 euro extra per maand zouden krijgen, viel mijn mond open.

Ik kan deze beslissing nog steeds niet geloven.

In onze leraarskamer vind je een hecht team. We hebben, zoals in elke school, verschillende uitdagingen die we samen aangaan. De uitdagingen gaan van kinderen met extra noden ondersteunen tot speelplaatsproblemen of een tekort aan ondersteuning in de klas. Wekelijks komen we samen met ons lerarenteam om deze uitdagingen aan te gaan. Samen zoeken we naar oplossingen en maken we gebruik van de kracht van het hele team. De ene is expert in klasmanagement, de andere brengt snel rust in de klas, en nog iemand weet hoe dat je vlot kan omgaan met cognitief sterkere kinderen.

Ikzelf kan mij bijvoorbeeld gerust expert noemen in conflicthantering. Ik kan conflicten tussen kinderen constructief en snel oplossen, maar daarom ben ik nog geen wonderleerkracht die perfect weet hoe je met elk kind op de juiste manier omgaat. Daarvoor heb ik mijn collega’s waarbij ik terecht kan met mijn vragen en bedenkingen. Omdat iedereen uit engagement zijn job doet, worden ervaringen graag en met passie gedeeld. Niemand wordt er extra voor betaald.

Begrijp me niet verkeerd: ik ben fan van motiverende maatregelen. Wat leerkrachten vragen zijn kleinere klassen, extra ondersteuning en leerkrachten die vol passie gewoon hun vak kunnen geven. Extra loon is echt niet de drijfveer van een leerkracht. Wat ben je met 250 euro per maand extra als je voor elke vakantie tegen een burn-out aanloopt?

Wij, als leerkrachten, doen de job uit overtuiging en enthousiasme. We delen met veel plezier onze expertise aan nieuwe leerkrachten of aan een schoolteam. In ruil willen we enkel tijd en ruimte, en zeker geen strijd voor de titel van ‘expert’.

Uit ervaring merk ik dat de leraarskamer vol experten zit. Werp een blik op de leraarskamer tijdens de koffiepauze. Dit rustmoment is veel meer dan gewoon even iets drinken. Het koffiemoment gaat steevast gepaard met overleg, ventileren, brainstormen, ideeën uitwerken. Meer dan dagelijks leer ik van mijn collega’s. Die nieuwe inzichten komen van het collectief, een collectief dat nooit vervangen kan worden door een individu dat meer betaald wordt.

Wij als collectief ondersteunen elkaar steeds met hetzelfde doel: de kinderen op de best mogelijke manier laten ontwikkelen tot volwassenen die klaar zijn voor onze samenleving.

Lees hier meer over De Leraarskamer van Knack.

Je leert het al in de opleiding: als leerkracht ben je lid van een onderwijsteam. ‘It takes a village to raise a child‘, is een Afrikaanse spreuk die elke opvoeder en leerkracht kent. Een dorp is nodig om een kind op te voeden. Laten we dat dorp alsjeblieft niet vervangen door een individualistische en onnodige strijd binnen het zorgteam. In een privaat bedrijf kan deze tactiek van concurentie misschien werken – al heb ik ook daar mijn twijfels bij – maar in een bedrijf waar samenwerking de hoeksteen is van groei en ontwikkeling, mogen we deze individualistische weg nooit uitgaan.

Ik hoop dan ook ter harte dat deze beslissing een impulsieve actie was en de minister zo snel mogelijk terugkomt op deze ondoordachte en nefaste maatregel.