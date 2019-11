De Europese NAVO-landen en Canada hebben dit jaar 4,6 procent meer uitgegeven aan defensie. Dat heeft Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, vrijdag bekendgemaakt. Daardoor zitten intussen al negen NAVO-landen aan een defensiebudget van 2 procent van het bbp. België blijft met een defensiebudget van 0,93 procent achteraan in het NAVO-peloton hangen.

De NAVO-landen hadden in 2014, tijdens een NAVO-top in Wales, afgesproken om de uitgaven op het vlak van defensie tegen 2024 op te trekken naar 2 procent van het bbp. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij de NAVO-bondgenoten ook al meermaals aangedrongen op de naleving van dat engagement.

Jens Stoltenberg maakt zich sterk dat alle landen van het bondgenootschap sindsdien meer uitgeven aan defensie. 'Na jarenlange besparingen is er opnieuw een groei', zo zegt hij. De doelstelling van twee procent wordt zo al door negen NAVO-landen bereikt: dit jaar heeft ook Bulgarije zich bij die club gevoegd. Tegen 2024 zullen naar verwachting 17 van de 29 landen aan de 2 procentnorm voldoen.

België geeft volgens de NAVO-cijfers dit jaar 0,93% van het bbp uit aan defensie (tegenover 0,91 procent in 2018). Daarmee houdt ons land enkel Spanje (0,92%) en Luxemburg (0,56%) achter zich.

Premier Sophie Wilmès maakte maandag in de Kamer wel duidelijk dat het de bedoeling is om het Belgische defensiebudget op te trekken naar 1,01% in 2020 en 1,19% in 2023 en 2024.

De nieuwe cijfers worden bekendgemaakt enkele dagen voor de bijeenkomst van leiders van de NAVO-landen in Londen. Verwacht wordt dat 'burden sharing', de gelijkmatige verdeling van de financiële lasten, daar opnieuw een belangrijk discussiepunt zal worden.