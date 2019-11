Europa kan niet meer rekenen op de Verenigde Staten als partner in de NAVO, zegt Emmanuel Macron. De Franse president noemt het trans-Atlantische bondgenootschap 'hersendood' en pleit voor een sterke Europese defensie. 'We moeten onze veiligheid en soevereiniteit opnieuw bekijken.'

Het Elysée in Parijs. Het was hier, in het Franse presidentiële paleis, dat Emmanuel Macron eind augustus de ambassadeurs van zijn land toesprak op hun jaarlijkse conferentie. Daarbij sloeg de president een opvallend sombere toon aan. Hij sprak zelfs over de mogelijke verdwijning van Europa. Vanwaar dat donkere toekomstbeeld? Wanneer hij vandaag voor ons plaatsneemt, dringt die vraag zich als eerste op.

...