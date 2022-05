N-VA vraagt naar concrete invulling van federale kieskring van Open VLD

N-VA-kamerfractieleider Peter De Roover stelt vast dat het voorstel van Open VLD voor een federale kieskring ‘eindigt waar de problemen opduiken’. ‘Worden de verkozenen in die unitaire kieskring aangeduid per taalgroep? Worden alleen de voorkeurstemmen in rekening gebracht? Het zou goed zijn dat de partij ook daar duidelijkheid over verschaft vooraleer een losse flodder af te schieten in de media’, reageert hij vrijdag.

In De Standaard kondigt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aan dat hij samen met Kamerlid Patrick Dewael een wetsvoorstel heeft ingediend om een federale kieskring in te voeren, waarbij 20 van de 150 Kamerzetels ingevuld worden door nationale kandidaten. Hij vindt het niet normaal dat Alexander De Croo als premier geen verantwoording hoeft af te leggen in Franstalig België.

De N-VA reageert niet meteen enthousiast op de liberale plannen. ‘Open VLD is duidelijk op zoek naar dé toverformule om het België-gevoel bij de mensen aan te wakkeren. Ze wil daar een techniek voor gebruiken die in geen enkel ander federaal land wordt toegepast. Het Belgisch gevoel oppeppen mag men uiteraard gerust proberen, maar niet door manipulatief te morrelen aan onze kieswetgeving’, stelt De Roover.

Hij merkt nog op dat de kieswetgeving Open VLD vandaag ook niet verhindert om in Franstalig België op te komen. ‘Dat kan perfect zonder de wet te wijzigen. Patrick Dewael beweert ook dat ‘het huidige systeem politici beloont die zo hard mogelijk van leer trekken tegen de gemeenschap’. Waar hij dat haalt is een mysterie. De feiten leren juist dat het huidige politieke systeem vooral politici met weinig electorale steun aan het hoofd van regeringen brengt’, besluit de N-VA-kamerfractieleider.