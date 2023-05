Van PVDA tot Vlaams Belang: ‘Werken moet meer lonen’ blijkt holle verkiezingsslogan

Alle politieke partijen zijn het erover eens: het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden. Maar hoe moet dat concreet? Knack vroeg het aan alle Vlaamse partijen. ‘Geloofwaardig zijn hun antwoorden niet’, reageren professoren Stijn Baert (UGent) en Wim Van Lancker (KULeuven).

Elke politieke partij hamert erop: werken moet meer opleveren in de portemonnee en het verschil tussen wie werkt en wie niet werkt moet financieel groter worden. Dat klinkt aantrekkelijk, alleen vertellen de politici er haast nooit bij hoe ze dat willen realiseren. Knack vroeg het aan de woordvoerders van de zeven Vlaamse politieke partijen: welke financiële prikkels moeten er komen om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken?

De Vlaamse partijen bezorgden ons na enige bedenktijd hun antwoorden, die we voorlegden aan arbeidsmarktexpert Stijn Baert (UGent) en socioloog Wim Van Lancker (KU Leuven). Onafhankelijk van elkaar kwamen ze tot dezelfde conclusie: ‘Het hele idee dat werken meer moet lonen wordt nauwelijks door de partijen onderbouwd. Geloofwaardig zijn de antwoorden dan ook niet. Men zegt A maar niet B. Hoe alles moet worden gefinancierd, blijft onduidelijk. En soms neemt men zelfs gewoon een loopje met de waarheid. Dat werken meer moet lonen lijkt niet meer dan een holle slogan in de aanloop naar de verkiezingen.’

In de antwoorden van de politieke partijen staan niet te min interessante zaken, die soms de wenkbrauwen doen fronsen. ‘Ik zie dat zowat alle partijen het idee loslaten dat de sociale zekerheid een verzekering is voor als men in moeilijkheden komt’, aldus Van Lancker. ‘Beseffen ze wel voldoende de consequenties van hun antwoorden?’ Baert: ‘Ik merk bij alle partijen een gebrek aan politieke moed. Het is allemaal nogal gratuit en niet echt serieus.’

Deze week geven we u onverkort de antwoorden van alle partijen op de vraag: welke financiële prikkels moeten er komen om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken? Gevolgd door de bedenkingen van Stijn Baert en Wim Van Lancker. We beginnen met de partij van de premier, Open VLD, en met Groen die vandaag hun partijcongressen houden. Morgen volgt N-VA, dat ook dit weekend haar partijcongres houdt.

‘We kunnen er niet omheen dat steeds meer mensen kiezen niet te werken, ook al kunnen ze wel aan de slag. De oorzaak ervan: de doorgeslagen groei van uitkeringen en sociale voordelen in ons land.

In de eerste plaats liggen uitkeringen voor niet-werkenden in ons land ontzettend hoog. Bovendien zijn we de enige plek waar die werkloosheidsuitkeringen onbeperkt in de tijd kunnen doorlopen. Ook het leefloon ligt hoog in vergelijking met andere landen.

Deze bedragen worden nog eens aangevuld met heel wat sociale voordelen op Vlaams, federaal en lokaal niveau. Een korte bloemlezing: sociale toeslag op het groeipakket, sociale huisvesting, studietoelagen, tarieven in de kinderopvang, waterfactuur, het omnio-tarief in de gezondheidszorg, zorgpremie, huursubsidie, kortingen van De Lijn, sociaal energietarief, sociaal telefoontarief et cetera.