‘Werken moet meer lonen’, hoe wil Vlaams Belang dat realiseren?

Alle politieke partijen zijn het er over eens: het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden. Maar hoe kan dat concreet? Knack vroeg het aan de Vlaamse partijen en geeft vandaag het antwoord van Vlaams Belang, aangevuld met bedenkingen van professoren Stijn Baert (UGent) en Wim Van Lancker (KU Leuven): ‘Ik vrees dat we hier met een luchtkasteel te maken hebben.’

Elke politieke partij hamert er tegenwoordig op: werken moet meer opleveren in de portemonnee, het verschil tussen mensen die werken en mensen die niet werken moet financieel groter worden. Dat klinkt velen aantrekkelijk in de oren, alleen vertellen de politici er haast nooit bij hoe dat concreet moet gebeuren. Knack vroeg het aan de woordvoerders van de zeven Vlaamse politieke partijen: welke financiële prikkels moeten het verschil tussen werken en niet werken groter maken?

De Vlaamse partijen bezorgden Knack na enige bedenktijd hun antwoorden, die we hierbij onverkort geven. We legden alle antwoorden ook voor aan arbeidsmarktexpert Stijn Baert (UGent) en socioloog Wim Van Lancker (KU Leuven). De voorbije dagen kon u al de antwoorden van de Open VLD, Groen, de N-VA en de CD&V lezen, vandaag is het de beurt aan Vlaams Belang.

‘Het Vlaams Belang wil een verhoging van de belastingvrije som tot het niveau van het leefloon. Dat levert een maximaal fiscaal voordeel op van 850 euro per belastingplichtige. We willen ook de aanslagvoet verlagen op de tweede belastingschijf van 40 procent naar 30 procent. Dat levert een maximaal fiscaal voordeel op van 930 euro per belastingplichtige. Op deze manier wil het Vlaams Belang ervoor zorgen dat mensen die aan het werk zijn 150 euro netto per maand extra overhouden.

Een verlaging van de sociale lasten kan voor een verdere stijging van het nettoloon zorgen. Concreet willen we de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid afschaffen. De werkloosheidsuitkering willen we in de tijd beperken, maar we maken wel een uitzondering voor 50-plussers. Voor hen is het namelijk erg moeilijk om opnieuw aan de slag te gaan.

De financiering daarvan is volgens ons perfect haalbaar, maar daarvoor moeten we grondig durven besparen op andere zaken. Besturen is namelijk kiezen. Er kan meer dan 1 miljard euro bespaard worden op de asielfactuur, Vlaamse onafhankelijkheid zou 4.300 euro per werkende Vlaming opleveren. Ook wil het Vlaams Belang onze sociale zekerheid afschermen voor nieuwkomers die nog niet minstens 8 jaar in het land verblijven en minstens 3 jaar gewerkt hebben. Tot slot lijkt het ons logisch dat er bespaard wordt op het politiek systeem: de provincies en de Senaat moeten zo snel mogelijk op de schop en de partijfinanciering moet gehalveerd worden.’

Bedenkingen van Stijn Baert (UGent) en Wim Van Lancker (KU Leuven):

Zowel Stijn Baert als Wim Van Lancker trekt uit het antwoord van Vlaams Belang dezelfde, opmerkelijke conclusie.

Wim Van Lancker: De voorstellen van Vlaams Belang liggen wat in lijn met de hervormingen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Stijn Baert: Wat Vlaams Belang zegt, leunt dicht aan bij de voorstellen van CD&V. Het is duidelijk dat de partij zich sociaal-economisch in het centrum profileert.

Van Lancker: Maar de vraag is ook bij hen: waar zullen ze het geld vandaan halen? Ze zeggen dat er meer dan 1 miljard kan worden bespaard op de asielfactuur. Nog los van de inhoud: welke berekening zit daar achter? Is dat meer dan wishful thinking?

Baert: Ze vinden het ook ‘logisch dat er bespaard wordt op het politiek systeem: de provincies en de Senaat moeten zo snel mogelijk op de schop en de partijfinanciering moet gehalveerd worden’. Maar dat zal natuurlijk ook niet zorgen voor de miljarden. Ik vrees dat we hier opnieuw met een luchtkasteel te maken hebben.