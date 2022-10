Lezing Filip Dewinter aan UA verloopt niet zonder tumult

Bij de aanvang van zijn lezing aan de Universiteit Antwerpen heeft Filip Dewinter (Vlaams Belang) ei zo na water over zich heen gekregen. Betogers trachten de politicus een douche te geven maar mislukten in hun opzet. De universiteit blijft de lezing ondertussen met hand en tand verdedigen.

‘Men vond het nodig om mij met één of andere vloeistof vanop de tweede verdieping te overgooien, maar water gooien is niet zo vreedzaam als men beweert’, zei Dewinter in het begin van zijn omstreden lezing over omvolking.

De omvolkingstheorie is een rechtse theorie met betrekking tot de vermeende vervanging van de westerse inheemse bevolking door immigranten met een niet-westerse cultuur zoals moslims.

Streng beveiligd

De aula van de universiteit waar de lezing plaatsvond werd streng beveiligd door de politie donderdagavond. Op het voetpad werden op voorhand verschillende boodschappen aangebracht door studenten die het niet eens zijn met de lezing.

Afgelopen weekend nog werd het kopstuk van Vlaams Belang bij een lezing in Kessel-Lo tegen de grond gewerkt door een betoger.

Een honderdtal linkse studenten verzamelden tijdens de lezing, onder andere aan de Stadswaag en op de Graanmarkt, en werden zo op veilige afstand gehouden van de lezing die werd georganiseerd door de rechtse studentenvereniging NSV.

Universiteit verdedigt lezing

De sociale beweging Kif Kif had opgeroepen om de lezing niet te laten doorgaan, maar daar ging de universiteit niet op in. De universiteit ontving uit diverse hoeken petities en reacties tegen de lezing.

‘UAntwerpen houdt in deze kwestie de lijn aan die ze altijd heeft gevolgd’, zegt rector Herman Van Goethem. ‘Die lijn sluit aan bij het beleid van andere Vlaamse universiteiten en is in overeenstemming met de rechtsregels aangaande de vrijheid van meningsuiting.’

‘De vrijheid van meningsuiting is het fundament van de democratie’, gaat de rector verder. ‘Activiteiten zoals lezingen, zijn een concrete invulling van de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid kent beperkingen in het strafrecht, maar preventieve censuur is niet mogelijk, want verboden door de Grondwet.’

Studenten kunnen met andere woorden een lezing organiseren, op voorwaarde dat er ook tegensprekelijk debat is. ‘En dat is zo wanneer er een mogelijkheid is tot vragen stellen’, besluit Van Goethem. ‘Wie aanstoot neemt aan de stellingen die in deze lezing zullen worden verdedigd, wordt met aandrang uitgenodigd om present te geven en na de lezing de spreker te bestoken met kritische vragen.’