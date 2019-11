De sleutel voor de vorming van een nieuwe federale regering ligt bij CD&V en Open Vld. Dat heeft N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. Kandidaat-voorzitter van CD&V Sammy Mahdi riep op zijn beurt N-VA op om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

De sleutel voor de vorming van een nieuwe federale regering ligt bij CD&V en Open Vld. Dat heeft N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. 'Zij kunnen kiezen voor het paarsgroene verhaal dat (informateur) Paul Magnette wil schrijven, of daarentegen voor een centrumrechtse coalitie kiezen die wél een Vlaamse meerderheid heeft.'

Volgens Parys klopt het niet dat de N-VA, zes maanden na de verkiezingen, voor de oppositie gekozen heeft. 'Met het mandaat dat wij van de kiezer gekregen hebben, blijven wij ervoor strijden een centrumrechts beleid mogelijk te maken. Wij zitten rond de tafel om een akkoord mogelijk te maken, maar dat het niet gemakkelijk is, is een understatement.'

Informateur en PS-voorzitter Paul Magnette maakt er volgens Parys geen geheim van dat hij een 'linkse, paarsgroene regering' op de been wil brengen. Dat impliceert, aldus Parys, dat CD&V en Open Vld nu moeten kiezen of ze in zo'n regering willen stappen, die geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant. 'Pas wanneer zij 'neen' zeggen, kan paarsgeel (dus een regering met PS en N-VA, red.) in de diepte worden onderzocht.'

De ondervoorzitter van N-VA kan naar eigen zeggen moeilijk geloven dat CD&V en Open Vld effectief voor paarsgroen gaan kiezen. 'Want we weten wat er gebeurt in zo'n regering: de Vlaming betaalt voor de keuzes die de PS maakt. Wij willen voorkomen dat er nieuwe belastingen worden geheven op de kap van de Vlamingen. Dat kan je alleen maar vermijden in een regering met Vlaamse meerderheid.'

Sammy Mahdi: 'Vlaamse meerderheid in federale regering hangt af van N-VA'

Of er een federale regering komt die een meerderheid heeft aan Vlaamse kant, hangt af van de N-VA. Dat zegt CD&V-kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi, die de N-VA oproept haar verantwoordelijkheid te nemen.

Volgens N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys probeert informateur Paul Magnette (PS) een paarsgroene regering op poten te zetten, zonder Vlaamse meerderheid. Of hij daarin zal slagen, hangt af van CD&V en Open Vld, zei Parys donderdagochtend.

Sammy Mahdi, die met Joachim Coens om het voorzitterschap van CD&V strijdt, legt de bal echter terug in het kamp van de Vlaams-nationalisten. 'Ons standpunt is duidelijk: wij werken aan een regering die het liefst een Vlaamse meerderheid heeft, maar of die er komt, hangt niet van ons af, wel van de N-VA. Ik hoop dat ze daar hun verantwoordelijkheid neemt, want we hebben hen nodig als we een Vlaamse meerderheid willen', zei Mahdi in De Ochtend op Radio 1.

Of er een paarsgroene of paarsgele coalitie komt, hangt af van de manier waarop de N-VA zich gedraagt, aldus Mahdi. 'Ik kan alleen maar hopen dat die partij zich constructief opstelt, stopt met het spreken over 'Grand Canyons' (tussen haar en de PS, red.) en stopt met verlengingen spelen van de campagne die op 26 mei werd afgesloten. Als dat gebeurt, vorm ik heel graag front met iedereen die mee wil werken aan een constructieve regering op federaal niveau.'

Mahdi zei nog dat de CD&V 'niemands knechtje' is, 'niet van de N-VA, en niet van de PS'.