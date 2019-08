Bart Maddens over de formatie: 'Er is een ijzeren logica richting Paars-Groen'

Een paars-groene federale regering staat niet op één in de wedkantoren, maar er valt best een gokje te wagen. Al komt zo'n regering er niet voor het einde van het jaar, noch zonder 'blamage', CD&V en een blauwe premier. 'Paars-Groen met CD&V: zo'n regering kan zich buigen over dé grote thema's van deze tijd. Dat is toch wat anders dan terugkeren in de tijd, wat De Wever doet met zijn startnota?'

© Meynen

Bijna drie maanden na de verkiezingen zijn enkel de Brusselse en Duitstalige regeringen gevormd. Een Vlaamse is in de maak, van de Franstalige gewest- en gemeenschapsregeringen is er nauwelijks een spoor. Helemaal wachten is het op federale witte rook. Informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) werken naar verluidt primair aan een paars-gele regering van socialisten, liberalen en de N-VA. Dat de grootste partijen in die constellatie, de PS en de N-VA, nog niet formeel met elkaar hebben gesproken is weinig hoopgevend voor dat denkspoor. De N-VA wil praten met de PS, maar enkel over confederalisme. De PS leest daarin een verholen njet en weigert het gesprek.

