Mocht er al vertrouwen tussen N-VA en PS geheerst hebben, dan schiet daar vandaag amper iets van over. Over één ding zijn de twee partijen het wel eens: de kleintjes kunnen zich niet blijven verschuilen achter de groten.

Is de poging om een federale regering rond de as PS-N-VA te smeden maandagavond faliekant mislukt? Ondanks alle harde woorden wil geen van beide partijen Paars-Geel vooralsnog begraven. De vraag is hoelang die schizofrene situatie kan aanhouden. Hoe kan je claimen dat je je constructief opstelt, wanneer je en plein public voorstellen van andere partijen afschiet?

...