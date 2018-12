Klimatoloog van Ypersele schrijft brief aan achterkleinkinderen

Daarin spreekt hij de vrees uit dat er te weinig ondernomen wordt tegen de ontregeling van het klimaat en dat de mensheid 'niet snel genoeg beseft in welke impasse we beland zijn'.

De gewezen vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft begrip voor de actie van de 'gele hesje' tegen de verhoging van de taks op diesel, want deze 'opstand' wordt mede veroorzaakt door onrechtvaardigheden en gebrek aan alternatieven (openbaar vervoer, fietspaden, ...).

Maar hij wijst er in zijn brief op dat het gebruik van deze brandstof, van steenkool en aardgas het klimaat ontregelt en elke jaar een half miljoen mensen in Europa doodt door de luchtvervuiling. 'Door de atmosfeer te blijven gebruiken als CO2-vuilnisbak (...) zagen we de enige tak door waarop we kunnen zitten in het zonnestelsel', aldus van Ypersele.

Hij vestigt zijn hoop in de mensen die inzien dat de tijd dringt en die hun manier van leven, de manier waarop hun onderneming werkt, aan het veranderen zijn om 'de klimaatcrash' te vermijden. 'Als deze mensen hun strijd winnen tegen de kortetermijnwinst en tegen de onrechtvaardigheid (...), dan zal het leven voor jullie goed zijn in 2118, mijn lieve achterkleinkinderen', schrijft de klimatoloog.