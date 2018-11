Stephen Hawkings waarschuwing vanuit het graf: 'Nieuw mensenras zal ons mogelijk uitroeien'

In het laatste jaar van zijn leven werkte de Britse natuurkundige, kosmoloog en wiskundige Stephen Hawking aan een boek dat antwoorden zou bieden op de grootste vragen van het universum. Het resultaat is het zopas postuum uitgegeven boek 'De antwoorden op de Grote vragen', waarin Hawking op heldere wijze zijn persoonlijke kijk beschrijft op kwesties als "Hoe is alles begonnen?", "Zullen we overleven op aarde?", "Is er intelligent leven elders in het heelal?" en "Zal kunstmatige intelligentie slimmer worden dan wij?"

