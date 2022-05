Vier agenten tot voorwaardelijke straffen veroordeeld voor geweldpleging en vernedering van drie mannen

De correctionele rechtbank van Brussel heeft woensdag vier politieagenten veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van 5 tot 6 maanden.

Ze werden schuldig bevonden aan het toebrengen van slagen en verwondingen aan drie jonge mannen met de Engelse nationaliteit, op 17 januari 2016 in Sint-Gillis. Ze werden ook veroordeeld voor vernederende behandeling, illegale arrestatie en willekeurige detentie. Een vijfde politieman kreeg strafopschorting en een zesde agent werd vrijgesproken. Belga vernam vrijdag de uitspraak.

De vier veroordeelden gebruikten ‘onaanvaardbaar geweld tegen jonge mannen die geen echt probleem vormden en wier arrestatie niet gerechtvaardigd was’, stelde de rechtbank vast.

In de nacht van 16 op 17 januari 2016 namen drie mannen deel aan een werkgerelateerd feestje in een huis aan de Brugmannlaan in Sint-Gillis. Rond 2.45 uur stonden de drie vrienden op het punt het huis te verlaten om naar een nabijgelegen snackbar te gaan, toen een patrouille, bestaande uit twee politieagenten, op dat adres verscheen na een klacht wegens nachtlawaai. De agenten vroegen hen de eigenaar te gaan halen. Een van de drie sloeg de deur achter zich dicht maar een van de agenten zette zijn voet tussen de deur om ze te blokkeren. Even later stapten de twee agenten, vergezeld van andere collega’s, de snackbar binnen waar de drie mannen zaten. Ze werkten hen tegen de grond, deden hen handboeien om en brachten de mannen naar het politiekantoor. Slagen in de auto en op het politiekantoor leidden tot ernstige verwondingen, vooral in het gezicht.

‘Meer schade aangericht dan voorkomen’

Na de feiten op het politiekantoor werden de drie slachtoffers voor controle en behandeling overgebracht naar het Molière-ziekenhuis. Om hun tussenkomst te rechtvaardigen wezen de agenten erop dat een van hen opzettelijk was geduwd toen hij de deur open wilde houden. Ook beweerden ze dat de drie op straat schreeuwden en obscene gebaren maakten, waardoor de openbare orde werd verstoord. De rechtbank stelde vast, op basis van de radio-opnames van de politie, dat ze ‘luid en duidelijk’ op straat te horen waren, maar ‘zonder geschreeuw, zonder beledigingen en zonder schandaal te maken’. ‘Hoewel het de taak van de politie is om de orde te handhaven, hebben zij (de veroordeelden, nvdr.) wanorde veroorzaakt door op een ongepaste, buitensporige manier in te grijpen, waardoor ze meer schade hebben aangericht dan ze hadden moeten voorkomen’, aldus de rechtbank. ‘De verklaringen van de ziekenhuisarts en verpleegster zeggen veel over hun gedrag. […] We kunnen niet begrijpen of aanvaarden dat een dergelijke banale interventie zoveel politieagenten heeft kunnen mobiliseren, de hele nacht, met betrekking tot jongeren die niet het profiel van delinquenten hadden, terwijl we weten dat er een tekort is aan agenten op het veld en dat er elke nacht ernstige delicten worden gepleegd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder dat ze kunnen worden voorkomen of opgehelderd.’