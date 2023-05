Irakees aangehouden in Hasselt op verdenking van oorlogsmisdaden en terrorisme

In Hasselt is woensdag een Irakees opgepakt die verdacht wordt van terrorisme en oorlogsmisdaden. Dat meldt het federaal parket. De 43-jarige man, een erkende vluchteling, zou mee verantwoordelijk zijn voor verschillende aanslagen met bomauto’s waarbij honderden doden en gewonden vielen.

De man werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en is vrijdag in Mechelen voor de raadkamer verschenen. Die raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd.

‘In het kader van een dossier van het federaal parket dat in juli 2020 is gestart heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel, in opdracht van een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorismezaken van Antwerpen, afdeling Mechelen, op 3 mei een huiszoeking uitgevoerd in Hasselt’, meldt het federaal parket. ‘Een persoon van Irakese nationaliteit, O. Y. T., geboren in 1979, die sinds 2015 in België woont, werd van zijn vrijheid beroofd en meegenomen voor verhoor.’

Volgens het federaal parket zijn er aanwijzingen dat de man deel uitmaakte van een terroristische cel van Al Qaida die mee verantwoordelijk was voor verschillende terroristische bomaanslagen in de green zone van Bagdad (Irak) in 2009 en 2010, waarbij minstens 376 mensen om het leven kwamen en meer dan 2.300 mensen gewond raakten. Bij verschillende aanslagen op overheidsgebouwen zouden bomauto’s gebruikt zijn.

‘De onderzoeksrechter heeft de verdachte onder aanhoudingsbevel en in verdenking gesteld voor verschillende moorden met terroristisch oogmerk, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid’, klinkt het verder.

Status vluchteling

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) heeft de intrekking gevraagd van de erkenning als vluchteling van de opgepakte man.

‘Goed werk van het parket’, reageert ze. ‘Er is geen plaats voor terroristen in onze samenleving. Ook niet voor degenen die aanslagen pleegden in Irak.’

Volgens staatssecretaris de Moor werd zijn status als vluchteling op vraag van de veiligheidsdiensten nog niet ingetrokken. Dit om het onderzoek dat sedert 2020 loopt in alle discretie te kunnen voeren. ‘De diensten zijn overgegaan tot de aanhouding. Vandaag heb ik dan ook de vraag gesteld aan het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om de erkenning als vluchteling in te trekken’, aldus de Moor