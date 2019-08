Oppositie of meerderheid? Een van die paden zal CD&V de komende jaren moeten bewandelen. Nagelbijtend wacht de partij af welke keuze informateur Bart De Wever (N-VA) maakt. 'Ik hoop dat ze ons er niet uitbonjouren gewoon omdat het kan.'

'Het is tijd.' Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) is het wachten stilaan beu. 'Wij hebben ons huiswerk gedaan en we wachten op nieuws uit Antwerpen.'

...