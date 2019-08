analyse

De regeringsvorming: niets te maken met inhoud, alles met machtshonger

Wat ook de uitkomst wordt van de ultralange Vlaamse preformatie van Bart De Wever, sinds de verkiezingen van 26 mei is één zaak duidelijker dan ooit: onze politieke partijen zijn bovenal uit op macht. Of het nu de klassieke partijen zijn of de zogenaamde zweep- of taalpartijen: bij iedereen is 'erbij zijn' misschien niet het enige maar wel het eerste waarom het draait.

Bart De Wever, John Crombez, Wouter Beke en Gwendolyn Rutten. Politici en partijen lijken bevangen door een heilige schrik voor de kiezer. © GF

De voorbije weken en maanden draaide de Vlaamse politiek rond de vraag welke partijen Vlaams formateur Bart De Wever erbij wil in de Vlaamse regering, naast zijn N-VA: Open VLD, SP.A of toch nog CD&V? Of zelfs alle drie? Lange formaties waarin verschillende partijen hun rol spelen, zijn natuurlijk geen unicum. In 1987 en 1988 was er al de spreekwoordelijke 'Sire, geef mij honderd dagen'-regeringsvorming van Jean-Luc Dehaene (CVP). Na de verkiezingen van 24 november 1991 ('Zwarte Zondag') duurde het tot 7 maart voor een nieuwe regering de eed aflegde. En in 2010-2011 haalde de formatie van 541 dagen zelfs het Guiness Book of Records.

