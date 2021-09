In Gent heeft het lokale bestuur de nieuwe naam van de Leopold II-laan donderdag bekend gemaakt. Het was al langer beslist dat de straatnaam vervangen zou worden. De stad wil op die manier breken met het koloniaal verleden en de controversiële koning. Eind juni wordt de naam gewijzigd naar Floraliënlaan.

De nieuwe naam is een verwijzing naar de plantententoonstelling in het Citadelpark. In 1809 werd in Gent een eerste plantententoonstelling georganiseerd. Sinds 1839 is het een vijfjaarlijkse traditie, in 1873 werd de eerste keer de naam Floraliën gebruikt.

Van 1913 tot 1990 vond de tentoonstelling plaats in het Floraliënpaleis in het Citadelpark, daarna in Flanders Expo. De editie van 2020 werd tweemaal uitgesteld door de coronamaatregelen, en vindt nu plaats in 2022, opnieuw in de gebouwen in het Citadelpark.

In Gent zijn herinneringen aan het koloniale verleden al langer aanleiding geweest tot protesten en ook een buste van Leopold II werd om die reden al weggehaald. Bewoners, handelaars en ondernemers krijgen een compensatie voor de straatnaamwijziging, die eind juni/begin juli 2022 zal ingaan.

