Geert Langenus (Nationale Bank): ‘Deze crisis is veel milder dan de corona- of de bankencrisis’

Volgens econoom Geert Langenus is onze arbeidsmarkt bijzonder robuust. ‘Zelfs als er een milde recessie aankomt.’

In juni berichtte de Nationale Bank dat de Belgische koopkracht met 0,3 procent was toegenomen. Hoe kwamen jullie aan dat cijfer?

Geert Langenus: De koopkracht is het beschikbare inkomen van alle Belgische gezinnen, in vergelijking met het prijspeil in dezelfde periode. Daar zitten zowel inkomens uit arbeid, vermogen als huur in. Dat betekent dus dat de Belgische koopkracht stijgt als meer mensen aan het werk zijn en een loon krijgen dat hoger ligt dan hun uitkering. In vergelijking met 2021 geldt dat voor heel wat mensen, wat die stijging ten dele verklaart. De reële lonen daarentegen zijn wel degelijk achteruitgegaan, in juni was dat al zowat 2 procent. Het gaat uiteraard om gemiddelden die voor mensen erg kunnen verschillen, maar de kloof met de buurlanden is wel groot. Dat hebben we aan de index te danken. In Nederland ligt de inflatie zelfs nog iets hoger dan in België – rond de 12 procent in augustus – en de index bestaat daar niet. De daling van de reële lonen is er ongelofelijk veel groter. Dat betekent een onmiddellijke hap uit het budget van vele Nederlanders, ook al kan het verschil met België door toekomstige loononderhandelingen natuurlijk verdwijnen. Dat neemt wel tijd in beslag. In België gebeurt het meteen.

We leven in een andere wereld dan in juni. Zijn de cijfers veel veranderd, denkt u?

Langenus: De reële lonen zullen zeker nog wat meer dalen dan voor de zomer. De gasprijzen zijn vandaag veel hoger dan wat wij in juni konden aannemen. De koopkrachtraming zal vermoedelijk minder neerwaarts moeten worden bijgesteld omdat de werkgelegenheid ook weer wat meer is toegenomen.

Nochtans dreigt een recessie. Valt de arbeidsmarkt dan ook niet stil?

Langenus: De laatste cijfers bevestigen voorlopig dat het herstel zich sinds de pandemie gewoon doorzet op de arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt is bijzonder robuust en zal niet in elkaar storten. Zelfs als er een milde recessie aankomt, ook al is dat nog niet zeker. Werkgevers zijn hoe dan ook minder geneigd om mensen te ontslaan. De war on talent die bezig was doet hen beseffen dat het moeilijk kan worden om werknemers later weer aan te nemen.

Zal de energiecrisis beter meevallen dan veel mensen vandaag vrezen?

Langenus: Ik was getroffen door de geldenquête die Het Laatste Nieuws onlangs organiseerde: één op de twee ondervraagden zei te vrezen in armoede terecht te komen. Dat is natuurlijk nonsens. Het is heel onwaarschijnlijk dat de helft van de bevolking in armoede verzeild raakt. Wij zien de ongerustheid bij de gezinnen ook in onze cijfers. Het consumentenvertrouwen is sterk verzwakt na de Russische inval in Oekraïne en sindsdien amper hersteld. Op zichzelf is zo’n gevoel al niet goed voor de economie. De onzekerheid is uiteraard te wijten aan de heel volatiele energieprijzen. De gasprijs piekte enkele dagen geleden nog op 350 euro per megawattuur, maar is ondertussen alweer flink gezakt. Het ondernemersvertrouwen houdt overigens wel beter stand en ligt vandaag op een gemiddeld niveau. We weten niet met zekerheid wat er nog zal gebeuren, maar voorlopig is deze crisis in niets te vergelijken met de corona- of de bankencrisis waar we ons eerder al doorheen hebben geslagen. Zoals gezegd: op dit moment houdt het meest pessimistische scenario alleen rekening met een milde recessie.