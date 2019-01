Francken door de mangel gehaald in de Kamer

Verschillende fracties vragen hoorzittingen over de zaak. Francken noch zijn partijgenoten kwamen tussen in het debat.

Francken is in de regering van lopende zaken intussen vervangen door minister Maggie De Block (Open Vld), maar moest het donderdagmiddag als gewoon Kamerlid ontgelden in plenaire. 'Het feit dat de N-VA de regering in december heeft verlaten, is de enige reden waarom Francken vandaag geen ontslag moet nemen', beet Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt hem toe.

Sp.a-Kamerlid Monica De Coninck benadrukte dat 'verschillende mensen, in meerderheid en oppositie, daar jarenlang vragen over hebben gesteld', maar dat Francken daar niet wilde op ingaan.

'Het ergste is dat we niet weten aan wie die visa zijn uitgedeeld: aan uiterst kwetsbare mensen, of aan mensen met een dikke portemonnee en de juiste politieke relaties?' Patrick Dewael (Open Vld), die zelf als minister van Binnenlandse Zaken bevoegd was voor de uitreiking van humanitaire visa, vindt dat Francken meer voorzichtigheid aan de dag had moeten leggen. 'Dit is een discretionaire bevoegdheid, waarbij de minister zelf beslist, maar er is ook de regel van de voorzichtigheid: men moet zich omringen met de nodige adviezen en men is dus geen keizer-koster', klonk het. 'Werken met tussenpersonen die lijstjes komen afgeven, dat is de negatie van het systeem op zich.'

CD&V-Kamerlid Nahima Langjri reageerde boos. 'Ik ben nog niet vaak zo kwaad geweest, ook omdat dit vermeden had kunnen worden. Want hoe vaak heb ik gevraagd om dit systeem transparanter te maken? Maar men wou liever vrijheid blijheid. Dit heeft nu geleid tot misbruiken', zei ze. 'Francken heeft de weg geplaveid naar willekeur en politiek cliëntelisme.'

Verschillende fracties vragen hoorzittingen over de affaire, ook met Francken zelf. CdH'er Georges Dallemagne vroeg een parlementaire onderzoekscommissie naar de zaak.

Bij N-VA zelf kwam niemand tussen.