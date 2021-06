Volgens berekeningen van voormalig SP.A-voorzitter John Crombez kan de gezondheidszorg het de komende jaren met minstens 3 miljard euro minder doen.

Dat zegt Crombez, die nu wetenschappelijk onderzoeker is aan de UGent, in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Hij becijferde ook dat als er niets verandert, de uitgaven de komende vijftien jaar met minstens 12 miljard euro zullen toenemen.

'Dat is een ongeziene toename van 20 procent. Door corona kan die factuur zelfs nog meer oplopen, want het wordt steeds duidelijker dat het ­virus ook op lange termijn in het lichaam sporen nalaat, zelfs bij mensen die niet zwaar ziek zijn geweest. Net die langdurige zorg is een grote uitgave in onze gezondheidszorg.'

De belangrijkste aanbeveling is om beter te meten. 'Er bestaan veel gezondheidsgegevens, maar we gebruiken die niet genoeg. Mensen reizen rond in ons gezondheidssysteem, maar we houden niet bij wat zij daar doen en wat het resultaat is. Dan laat je bij een arts een scan maken en kom je vervolgens bij een andere arts die nog eens dezelfde scan maakt. Dat zijn perfect vermijdbare kosten. Als je elke patiënt van a tot z in één regio behandelt, kan je veel beter opvolgen. Maar vooral: je kunt de resultaten meten en leren welke kosten terecht zijn en welke niet.'

Crombez pleit er ook voor om meer in te zetten op preventie, bijvoorbeeld over de gevaren van tabak en alcohol. Hij wijst erop dat preventie bij de regio's zit. Zij hebben de kosten, maar niet het voordeel, aldus Crombez. 'Het preventiebeleid is een bevoegdheid van de gemeenschappen. Er is een reden waarom Vlaams minister Wouter Beke, net als zijn voorgangers, nauwelijks in preventie investeert. Hij ziet zelf geen enkel resultaat. De positieve gevolgen zijn voor de federale regering, die haar uitgaven voor gezondheidszorg ziet dalen.'

Dat zegt Crombez, die nu wetenschappelijk onderzoeker is aan de UGent, in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Hij becijferde ook dat als er niets verandert, de uitgaven de komende vijftien jaar met minstens 12 miljard euro zullen toenemen.'Dat is een ongeziene toename van 20 procent. Door corona kan die factuur zelfs nog meer oplopen, want het wordt steeds duidelijker dat het ­virus ook op lange termijn in het lichaam sporen nalaat, zelfs bij mensen die niet zwaar ziek zijn geweest. Net die langdurige zorg is een grote uitgave in onze gezondheidszorg.' De belangrijkste aanbeveling is om beter te meten. 'Er bestaan veel gezondheidsgegevens, maar we gebruiken die niet genoeg. Mensen reizen rond in ons gezondheidssysteem, maar we houden niet bij wat zij daar doen en wat het resultaat is. Dan laat je bij een arts een scan maken en kom je vervolgens bij een andere arts die nog eens dezelfde scan maakt. Dat zijn perfect vermijdbare kosten. Als je elke patiënt van a tot z in één regio behandelt, kan je veel beter opvolgen. Maar vooral: je kunt de resultaten meten en leren welke kosten terecht zijn en welke niet.' Crombez pleit er ook voor om meer in te zetten op preventie, bijvoorbeeld over de gevaren van tabak en alcohol. Hij wijst erop dat preventie bij de regio's zit. Zij hebben de kosten, maar niet het voordeel, aldus Crombez. 'Het preventiebeleid is een bevoegdheid van de gemeenschappen. Er is een reden waarom Vlaams minister Wouter Beke, net als zijn voorgangers, nauwelijks in preventie investeert. Hij ziet zelf geen enkel resultaat. De positieve gevolgen zijn voor de federale regering, die haar uitgaven voor gezondheidszorg ziet dalen.'