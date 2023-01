Eindejaarsrellen: ‘Lik-op-stukbeleid is nodig’

Na verschillende gevallen van agressie tegenover hulpverleners op oudjaar, waar bijvoorbeeld Brusselse hulpdiensten die een persoon waren aan het reanimeren bestookt werden met vuurpijlen, trekt politiekvakbond NSPV nogmaals aan de alarmbel.

‘We moeten blijven inzetten op en streven naar een nultolerantiebeleid tegenover dit soort agressie’, aldus nationaal voorzitter Carlo Medo.

De incidenten beperkten zich niet enkel tot de hoofdstad, maar vonden plaats op verschillende plekken in het land.

‘Natuurlijk vindt de jaarwisseling slechts een keer per jaar, plaats maar het is wel elk jaar opnieuw een probleem’, hekelt Medo. ‘Het is bovendien ook al jaren aan de gang dat hulpverleners belaagd worden. We moeten ons hiertegen blijven verzetten’, klinkt het nog.

Een lik-op-stukbeleid dringt zich op, vindt de vakbondsman. Effectieve straffen en een snellere procedure kunnen de agressiegevallen tegengaan, klinkt het.

Eindejaarsrellen zijn een fenomeen van de laatste jaren in grotere steden.

Verschillende grote steden in binnen- en buitenland hebben een onrustige eindejaarsnacht achter de rug. Op sommige plekken hebben relschoppers zelfs met vuurwerk naar politieagenten en hulpverleners gegooid. De vakbond vraagt daarom ook om de illegale handel in vuurwerk beter te bestrijden.