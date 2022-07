De zomer van Raf Njotea (Dertigers): ‘Ik probeer uit elk vakantieland honing mee te brengen’

Raf Njotea is scenarist (Dertigers), presentator en opiniemaker. Hij maakte ook de podcast Ouder. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 21 minuten en 10 seconden nodig.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Dit najaar ga ik drie weken naar Patagonië. Of de zomer rustig wordt, hangt af van het aantal opdrachten dat ik nog krijg. Maar ik neem sowieso enkele dagen vrij voor de Prides in Amsterdam en Antwerpen, voor weekendjes weg en een uitje met mijn petekind.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Zo weinig mogelijk. Ook tijdens het jaar volg ik het snelle nieuws niet op de voet: het is me te vermoeiend en weinig inzichtelijk.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

De eerste grote reis zonder ouders, met mijn broers en enkele vrienden. We trokken met een Interrail-pas door Europa, zéér low budget. Zo sliepen we in Zagreb zelfs in een park, omdat een hotel te duur was. Zalig.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

In Mongolië huurde ik een tentje om in een nationaal park te slapen. Een slaapmat leek me overbodig: niet dus. Het werd een lange, ijskoude en eenzame nacht. Met bovendien de angst voor wolven en beren.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

De berenrug van Dimitri Bontenakel, Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld. En enkele werken van Toni Morrison.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Een slaatje van mango, avocado, appel, rode biet, feta, spinazie, cashewnoten en radijsjes, inclusief hun loof.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

In een park slapen.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Nee. Maar wel aan vakanties met een lief.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Dat voel ik eerder in de winter: dan kriebelt het soms om een pied-à-terre te zoeken in een zonniger land.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

In 2011 reisde ik tweeënhalve maand in m’n eentje: met treinen en bussen van België tot in Vietnam, om uiteindelijk met een vlucht via Japan weer huiswaarts te keren. Over land reizen is fantastisch, omdat je dan echt onderweg bent.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Sinds ik als freelancescenarist werk, is het moeilijker om werk en vakantie te scheiden. Al probeer ik mijn gsm zo vaak mogelijk uit te schakelen. En ik deel principieel weinig of geen vakantiefoto’s op sociale media. Die ervaringen zijn puur voor mezelf.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Voor geen enkel.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

De zon maakt me wel vrolijker.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

De start van de Premier League. Met een groepje vrienden stellen we elk onze favoriete ploeg samen en daar gaan we nogal fanatiek in op.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Blinde vinken uit de diepvries halen bij een vleesverwerkingsbedrijf in Grobbendonk. Na één dag werd ik ontslagen.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Sinds enkele jaren probeer ik uit elk vakantieland honing mee te brengen, het liefst van oude mensen die het verkopen langs de weg. Intussen heb ik al potjes uit Cuba, Tadzjikistan, Myanmar, Slovenië en Bosnië.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Doe mij maar een afgelegen huisje in de Kempense bossen.

En in het buitenland?

Om de een of andere reden trekt Portugal me aan, ook al was ik er nog maar één keer.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

In Berlijn. Omdat ik Duits gestudeerd heb, maar vooral omdat de alternatieve vibe van die stad me wel aantrekt.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Petra De Sutter: ze heeft een goed moreel kompas en maakt haar punt altijd op een rustige, waardige manier.