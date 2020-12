N-VA--partijleider Bart De Wever is het eens met de regering dat er niet mag versoepeld worden tijdens de kerstperiode. Dat zei hij in De Afspraak op Vrijdag.

Tijdens de uitzending bleek, aldus VRT NWS, dat Bart De Wever het niet eens is met de kritiek van zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez op de coronamaatregelen van de huidige regering.

'Als burgemeester van een grote stad', aldus De Wever, 'ben ik ook hoofd van een crisiscel en ben ik gedwongen om twee keer per week naar die curve te kijken.' De curve ziet er volgens hem 'niet zo denderend' uit.

'Kerstmis betekent dat mensen zich gaan verplaatsen en dat je generaties en bubbels gaat mixen. Dat is drie keer fout. Mij zal u dus niet horen pleiten voor versoepelingen.' En nog: 'Het lijkt mij een no-brainer dat je niet voor versoepelingen gaat pleiten met Kerstmis.'

'Het klopt gewoon niet wat Bouchez doet', aldus De Wever. De Wever en Bouchez hadden meerdere aanvaringen tijdens de lange zoektocht naar een regering.

Dat Bouchez nu binnen de Vivaldi-meerderheid kritiek uitoefent, heeft volgens De Wever vooral te maken met frustraties over het feit dat de MR na de regering-Wilmès de regie over het regeringsbeleid is kwijtgespeeld.

