Als het van N-VA en Open VLD afhangt, moet de rol van de ziekenfondsen serieus tegen het licht worden gehouden. Vooral het gebrek aan transparantie in de besteding van de middelen is beide partijen een doorn in het oog. De andere Vlaamse partijen voeren aan dat een privatisering van de ziekenfondsen budgettair allesbehalve zaligmakend zal zijn.

Dat bleek zaterdag tijdens het symposium Medische Wereld aan het UZ in Jette, waar zes partijen in debat gingen over de toekomst van de gezondheidszorg. Daarbij kwam ook de rol van de ziekenfondsen in beeld.

Van de toehoorders - weliswaar geen representatieve staalkaart, zoals Petra De Sutter (Groen) opmerkte - was liefst 81 procent voorstander van een afschaffing van de ziekenfondsen. Zo ver gaan als een afschaffing, deed geen enkele partij. Wel zag ontslagnemend minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de stemming als een signaal 'dat als de fondsen niet anders gaan werken, ze de tak afzagen waarop ze zelf zitten'.

De ziekenfondsen krijgen 1 miljard euro voor hun administratieve kost en De Block vindt het niet kunnen dat er onduidelijkheid bestaat over hoe dat geld wordt besteed. Valerie Van Peel (N-VA) zit op dezelfde lijn en haalt daarbij munitie uit een rapport van het Rekenhof dat enkele maanden geleden bekend raakte. Ze laakte ook de verzuiling en de verstrengeling met de politiek. 'Ik ben niet tegen de ziekenfondsen, ik zie hun belang', aldus Van Peel, maar hun manier van werken en financiering moet voor de N-VA'ster anders.

De andere partijen traden veel meer op als verdediger van de fondsen. 'Ik nodig u uit over de grenzen te kijken. In Nederland zijn de ziekenfondsen verdwenen, maar zijn de wachtlijsten enorm gestegen en de kosten toegenomen', hekelde Bianca Debaets (CD&V). 'Niets wordt zo gecontroleerd als de ziekenfondsen', pikte Karin Jiroflée (sp.a) in. Net als Peter Mertens (PVDA) benadrukte ze dat de kosten bij een privatisering een pak hoger zouden kunnen oplopen. 'Van elke 100 euro zorgbudget gaat bij ziekenfondsen 96 procent naar zorg. In de privé is dat 66 euro, want er moet overhead en winst vanaf', zei Jiroflée.

Eenzelfde geluid bij Mertens: 'Van de 1 miljard euro is 3,5 procent overhead. In de privé in Nederland is dat 16 tot 20 procent.'