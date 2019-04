Minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) stelt voor om personen die naar België komen via gezinshereniging vijf jaar lang te weerhouden van een werkloosheidsuitkering - óók als ze gewerkt hebben. 'Bizar', zegt jurist Yves Jorens (UGent). 'Vanaf ze werken, kan je ze niet uitsluiten.'

De Block deed de uitspraak in de marge van een migratiedebat op De Zevende Dag. Volgens het Open VLD-boegbeeld krijgen personen die via gezinshereniging het land binnenkomen te snel een werkloosheidsuitkering. 'Die mensen moeten werken. Ze moeten niet alleen een job hebben van in het begin, maar ze moeten ook aan het werk blijven', zei ze.

...