CD&V wil lonen van alle ambtenaren en werknemers samen indexeren bij hoge inflatie

CD&V is ervoor gewonnen om de timing van de loonindexering voor verschillende beroepsgroepen gelijk te schakelen in tijden van hyperinflatie. Dat zei Kamerfractieleider Servais Verherstraeten donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

In de Kamer werd donderdagmiddag een rondje gedebatteerd over de indexering van de lonen en de uitkeringen. Omdat die in ons land automatisch mee stijgen met de levensduurte, dreigen de Belgische bedrijven en de concurrentiekracht in de problemen te komen. Die dreigingen worden vooral vanaf 2023 concreet, omdat een grote groep werknemers dan in één klap meer dan tien procent loonsverhoging krijgt.

Bij de regeringspartijen is er in elk geval geen animo voor een indexsprong, zoals sommige werkgeversorganisaties opperen. Zowel Melissa Depraetere (Vooruit), Servais Verherstraeten (CD&V) en Cécile Cornet (Ecolo-Groen) benadrukten dat tijdens het vragenuurtje. De liberale regeringspartijen Open VLD en MR kwamen niet tussen, maar premier Alexander De Croo liet zich eerder deze week tijdens het openingscollege politicologie aan de UGent wel ontvallen dat het goed is dat de automatische indexering er in tijden van crisis is.

Volgens CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten moet de automatische indexering er op momenten van zeer hoge inflatie voor alle werknemers op hetzelfde tijdstip komen. Nu krijgen bepaalde beroepsgroepen zoals ambtenaren een loonsaanpassing telkens de spilindex wordt overschreden, terwijl een grote groep werknemers moet wachten tot 1 januari.

Lees verder onder het artikel

Geen indexsprong

Tegelijkertijd stellen de christendemocraten voor om de indexsprong voor de ‘allerhoogste inkomens’ wat af te toppen, en om noodlijdende ondernemingen uitstel van betaling van sociale bijdragen te gunnen. De indexering volledig netto laten uitkeren is voor Verherstraeten geen goed idee.

‘De bomen groeien niet tot in de hemel. We moeten ook aan de volgende generaties denken’, zei hij.

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne herhaalde nogmaals dat de regering geen indexsprong overweegt. Het probleem zit voornamelijk bij de hoge energieprijzen en dus moeten vooral die worden aangepakt, zei hij.

De PS-vicepremier steunt wel de piste om de bedrijven uitstel van RSZ-betalingen toe te kennen. Daar moeten wel voorwaarden aan gekoppeld worden, benadrukte hij.