Kristof Calvo stelt extra vergoedingen voor parlementsleden ter discussie

Groen-boegbeeld Kristof Calvo wil dat het parlement dit najaar werk maakt van een drastische hervorming van het statuut van parlementsleden. ‘Er is geen excuus meer om te blijven aanmodderen.’

Nog tot volgende week dinsdag heeft de federale regering om de begrotingsonderhandelingen af te ronden. Op die dag wordt premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer verwacht voor zijn jaarlijkse State of the Union. Op de regeringstafel ligt een rist voorstellen, waaronder ook een nota over ‘soberheid in de politiek’. Onder meer de indexering van de partijfinanciering en de ministeriële weddes maken deel uit van de discussie.

Voorlopig is het nog niet bekend wat er uit de koker van de Vivaldi-regering zal komen. Maar Kristof Calvo vindt het hoog tijd dat de parlementsleden zelf het initiatief nemen. ‘Jaar na jaar wordt er binnen de politiek een inspanningske gedaan’, zegt het Groen-Kamerlid. ‘Die besparingen op korte termijn zijn logisch en goed, maar nog belangrijker is een structurele hervorming van het statuut en de partijfinanciering.’

Een doorn in het oog zijn de extra vergoedingen voor bijzondere functies in de Kamer. Zo krijgen de parlementaire ondervoorzitters en de leden van het Bureau van de Kamer – beide hoogst ceremoniële functies – een bijzondere vergoeding boven op hun parlementaire wedde van 8143 euro bruto. Dat is exclusief de forfaitaire onkostenvergoeding van 2400 euro per maand waarop ieder Kamerlid recht heeft. De vergoeding zou kunnen oplopen tot 2000 euro netto extra per maand. Politici met bijzondere functies in de Kamer en de Senaat mogen evenwel ‘slechts’ 150 procent van het loon van een parlementslid verdienen.

‘Maar die vergoedingen staan helemaal niet in verhouding tot de werklast’, zegt Calvo. Hij stelt eveneens voor om het plafond van 150 procent te verlagen tot 125 procent.

Opvallend, de Groen-politicus wordt binnenkort zelf door zijn partij voorgedragen als ondervoorzitter van de Kamer, waardoor hij recht krijgt op de hogere vergoeding. Binnen Groen is het de gewoonte dat die extra vergoeding bijna volledig naar de partij vloeit via de zogenaamde afdrachten.

De regeling rond de bijzondere functies is maar één voorbeeld van hoe het anders kan, zegt Calvo. Ook de regeling rond zwangerschapsverlof, uittredingsvergoedingen en ziektebriefjes (zie de discussie over Sihame El Kaouakibi in het Vlaams Parlement) moet grondig worden aangepakt. ‘Dat vind ik niet uit, dat is opgenomen in het regeerakkoord’, zegt hij.

Met het geld van de verkoop van haar partijgebouw kan de CD&V nog jaren verder.

Lees verder onder het artikel

CD&V-partijgebouw

Dit najaar zou er een perfect momentum moeten zijn, zegt Calvo. Er zijn niet alleen de verwachte soberheidsmaatregelen van de regering, de Kamer verwacht ook een expertenrapport met daarin aanbevelingen over de partijfinanciering. ‘De appetijt om aan die thema’s te beginnen is niet altijd even groot, maar we klagen vaak wanneer we als parlementsleden iets níét mogen doen. Wel, dit is ons in het regeerakkoord expliciet toegewezen. Er is geen excuus meer om te blijven aanmodderen.’

Dat de gehele partijfinanciering hervormd moet worden, bewijst ook de verkoop van het partijhoofdkwartier van de CD&V in Brussel. De christendemocraten doen hun gebouw in de Wetstraat van de hand en zullen een pand huren in Tour&Taxis. ‘Ik veroordeel die operatie niet, maar er komt veel in samen’, zegt Calvo. ‘In de Belgische partijpolitiek heeft een insider zijn zaakjes goed voor elkaar. Met dit geld kan de partij nog jaren verder. Zoiets kan alleen maar omdat onze partijfinanciering het toelaat.’

Calvo pleit er al langer voor om vastgoedtransacties door partijen moeilijker te maken. Ook wil hij buiten campagnetijd een strikt uitgaveplafond voor advertenties op sociale media. Daarnaast moet de partijfinanciering gerichter werken en, bijvoorbeeld, specifiek partijstudiediensten ondersteunen. Recent diende Calvo ook een wetsvoorstel in om buitenlandse financiering van politieke partijen ronduit te verbieden.