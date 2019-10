CD&V-verkiezingen: ook ministers en parlementsleden mogen hun voorkeur uitspreken

De zeven kandidaten voor het CD&V-voorzitterschap doen er best aan om in de gratie van de CD&V-mandatarissen te vallen. De partij heeft immers beslist dat ook ministers en parlementsleden kant mogen kiezen in de voorzittersstrijd.

Vlaamse ministers Wouter Beke en Hilde Crevits (beiden CD&V) op 16 oktober 2019. © Belga