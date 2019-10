Het machtsvacuüm dat Wouter Beke heeft achtergelaten en Hilde Crevits niet wilde opvullen, heeft ervoor gezorgd dat maar liefst zeven CD&V'ers de sprong wagen. Vanmiddag werden ze voorgesteld op het CD&V-hoofdkwartier. 'So what als Hilde Crevits mij zou steunen?'

'De volgende kandidaat is Sammy Madi of Medi.' Zonder dat ze er echt erg in heeft, spreekt CD&V-interim-voorzitter Griet Smaers de achternaam van de jongste kandidaat-voorzitter op twee verschillende manieren uit tijdens de voorstelling van de voorzitterskandidaten. De kleine lapsus zou normaal gezien passeren. Maar in de context van een ongezien aantal kandidaten, waarvan niemand deel uitmaakt van de partijtop, is de verspreking opmerkelijk.

...