De Congolese president Félix Tshisekedi begint maandag aan een officieel bezoek aan ons land. Het bezoek - het eerste aan een land van de Europese Unie - moet de normalisering in de relaties tussen België en Congo bezegelen.

Félix Tshisekedi (56) kent België goed en heeft er jaren gewoond. Hij is de zoon van de historische oppositieleider Etienne Tshisekedi, die in februari 2017 in Ukkel overleed.

Zijn bezoek aan ons land - het eerste van een Congolese president sinds 2007 - is meer dan symbolisch. Onder de vorige president Joseph Kabila waren de diplomatieke relaties tussen België en Congo tot een dieptepunt gezakt. Nadat België kritiek had geuit op een zoveelste uitstel van de verkiezingen en het neerslaan van protesten, nam het regime maatregelen om België te treffen. Diplomatieke posten werden gesloten en Brussels Airlines mocht minder op Kinshasa vliegen en militaire samenwerking werd stopgezet.

Bovendien werd Tshisekedi tot president uitgeroepen na zeer omstreden verkiezingen. België nam na zijn eedaflegging een afwachtende houding aan, maar sloot zich uiteindelijk aan bij de internationale consensus dat de verkiezingsbladzijde gedraaid moest worden. Tenslotte was de macht in Congo voor het eerst zonder bloedvergieten overgedragen en bood de nieuwe president een perspectief op verandering.

De voorbije maanden zijn de Belgisch-Congolese relaties voorzichtig terug op het spoor gezet. Brussels Airlines mag terug dagelijks vliegen op de voor haar belangrijke bestemming Kinshasa en er zijn al afspraken gemaakt om de diplomatieke banden te herstellen. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders sprak in april in Washington al met Tshisekedi en in mei volgde een Belgische diplomatiek-militaire missie naar Kinshasa.

Het officiële bezoek moet die hernieuwde relaties bezegelen. Na de ontvangst op de luchthaven van Melsbroek maandag volgt een lunch met premier Charles Michel. Dinsdag worden op het Egmontpaleis intentieverklaringen getekend die de samenwerking terug op vroegere peil moeten brengen.

Het consulaat in Antwerpen, dat Tshisekedi woensdag bezoekt, gaat wellicht terug open, net als het consulaat-generaal in Lubumbashi. Er komt een overgangsprogramma rond ontwikkelingssamenwerking tot een nieuwe Belgische regering een volwaardig nieuw programma kan uitwerken en er wordt bekeken of de militaire samenwerking - die Kabila in 2017 abrupt had afgebroken- terug kan worden opgestart. Nadien volgt een ontvangst bij koning Filip. De dag eindigt met een economisch luik bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en een diner met zakenmensen in de cercle gaulois.

Woensdag brengt Tshisekedi een werkbezoek aan Antwerpen, waar hij de haven, de diamantsector en het Tropisch Instituut aandoet. Donderdag gaat hij naar de landbouwfaculteit van Gembloers. Donderdagavond nodigt Tshisekedi de Congolese diaspora uit op de Heizel. Daarna blijft hij op privé-initiatief nog enkele dagen in ons land, alvorens naar New York te reizen voor de Algemene Vergadering van de VN.