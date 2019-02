Jean-Claude Tshisekedi over zijn broer, Congo's nieuwe president: 'Félix wil breken met elke vorm van cliëntelisme'

Tubeke, een hoekhuis met uitzicht op de failliete staalfabriek Forges de Clabecq. Jean-Claude Tshisekedi vraagt ons om niet op de koffers in de hall te letten. Hij is pas terug uit Kinshasa, heeft nog geen tijd gevonden om op te ruimen. Het was zijn eerste bezoek in bijna dertig jaar aan zijn geboortestad, niet meteen een bewijs van groot heimwee. Maar voor geen geld van de wereld wilde hij deze gelegenheid missen. Jean-Claude zat op de eretribune toen zijn jongere broer Félix de eed aflegde als president van de Democratische Republiek Congo. Het historische moment, de eerste vreedzame machtsoverdracht sinds de onafhankelijkheid van het land in 1960, viel samen met een zeldzame reünie. Jean-Claude, Roger, Félix, Christian, Jacques en Thierry, de zes zonen van wijlen Étienne Tshisekedi, leider van de historische oppositiepartij UDPS, waren present.

