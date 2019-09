Dinsdag bezoekt de Congolese president Félix Tshisekedi ons land. De bedoeling: de plooien gladstrijken.

Als zoon van de Congolese oppositieleider Étienne Tshisekedi heeft Félix Tshisekedi (56) de helft van zijn leven in Belgische ballingschap doorgebracht. Hij kwam in ons land aan de kost als onder meer koerier en vergaarde onder zijn roepnaam Fatshi de reputatie van een feestbeest. Landen in Zaventem heeft hij dus vaak gedaan, maar zijn aankomst op dinsdag 17 september wordt anders. Tshisekedi mag uitkijken naar de protocollaire egards die bij een officieel bezoek van een buitenlands staatshoofd passen, een eer die wijlen zijn vader nooit werd gegund. Vanaf de luchthaven zal hij recht naar Kasteel Hertoginnedal worden geëscorteerd, waar premier Charles Michel (MR) hem zal opwachten. Na een ongetwijfeld hartelijke begroeting zal de Congolese president aanschuiven bij een werkvergadering met de ontslagnemende federale regering.

...